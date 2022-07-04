Домик за 32 миллиона рублей: топ-5 самых дорогих коттеджей во Владимире

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

С наступлением лета некоторые владимирцы начинают активнее покупать загородные участки. Сегодня средняя цена на домик, по информации с сайта «Авито», варьируется от 2 до 15 миллионов рублей. Но на доске объявлений также можно встретить и дорогие варианты коттеджей. «Комсомолка» подготовила топ-5 самых дорогих домов, которые продаются в областном центре.

Трехэтажный коттедж с камином за 25 миллионов рублей

Фото с сайта "Авито".

Во Владимире, на улице Гражданская, выставлен на продажу кирпичный трехэтажный дом площадью 271 квадратный метр. На первом этаже — огромная кухня-гостиная с камином, гостевая комната, большой совмещенный санузел, сауна с душем, просторный коридор, из которого можно попасть в большой гараж. На втором этаже две спальни, еще один совмещенный санузел, холл. Третий этаж занимает огромный мансардный зал для бильярда и третий санузел. Также хозяева пишут, что есть котельная.

Участок занимает 6,5 соток, где есть зона барбекю, площадка. Дорожки выложены тротуарной плиткой. Дом расположен на тихой зеленой улице, до центра всего 5 минут.

Стоит коттедж 25 миллионов рублей.

Коттедж с туями за 25 миллионов

Фото с сайта "Авито".

Еще один коттедж за 25 миллионов продают в микрорайоне Веризино. Общая площадь 285,5 квадратных метров и участок в 12 соток. В объявлении указано, что на цокольном этаже с теплым полом есть погреб, котельная с огромной комнатой отдыха, на первом этаже — кухня, гостиная, на втором — большой холл с комнатами отдыха и вместительной гардеробной. На всех этажах свой санузел.

К дому по плану пристроен гараж на две машины с автоматическими воротами. Сам дом и отделка внутри дома выполнены с использованием дорогих качественных материалов. Вся придомовая территория ухожена, положена брусчатка, посажены туи, также есть плодово-кустарные насаждения.

Коттедж с верандой и баней за 25 миллионов

Фото с сайта "Авито".

Во Владимире на улице 3-я линия продают двухуровневый коттедж площадью 311 квадратов. Все коммуникации центральные. На первом этаже большая кухня столовая, гостевая комната, просторный раздельный санузел. Есть огромная веранда с выходом в сад. На втором этаже - 3 спальни, санузел, большая гардеробная.

Плюсом является ухоженный участок земли площадью 5,35 гектаров, отдельно стоящая баня, встроенный теплый гараж. Пять минут до остановки общественного транспорта, школы, детсада, магазинов.

Стоит такой домик тоже 25 миллионов рублей.

Коттедж с сауной за 30 миллионов

Фото с сайта "Авито".

На улице 1-я Пионерская во Владимире продается коттедж площадью 350 квадратных метров. В описании сказано, что в доме три этажа и четыре комнаты, также есть помещение для бани или сауны. Выполнен евроремонт. Также есть участок — 4 соток. В объявлении указано, что готовы продать половину коттеджа, но можно купить и целиком.

Стоимость такого коттеджа — 30 миллионов рублей.

Коттедж с собственной скважиной

Фото с сайта "Авито".

Во Владимире самый дорогой коттедж стоит 35 миллионов рублей. Его площадь 750 квадратных метров, плюс участок в 17 соток. В объявлении указано, что в доме шесть комнат, выполнен дизайнерский ремонт. Жаль только, что фотографий не приложили, оценить невозможно. В описании отдельно выделено наличие собственной скважины.