Накопил штрафов по ПДД на 1,2 миллиона рублей: самые большие долги владимирцев в 2022 году

Фото управления ФССП по Владимирской области.

Несколько дней назад сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области рассказали об автолюбителе из Петушинского района, который накопил 403 штрафа, однако оказалось, что это далеко не предел. Как рассказали в региональном Управлении федеральных судебных приставов, во Владимирской области есть куда более внушительные «рекордсмены». Любопытно, что в четверку самых злостных должников региона по линии ГИБДД вошли сразу три дамы, зато первую строчку в антирейтинге занял представитель сильного пола.

Антирейтинг

На четвертом месте в этом антирейтинге оказалась 62-летняя жительница Ленинского района Владимира, обладающая автомобилем «Хендай Солярис». По сведениям областного УФССП, в общей сложности за нарушения правил дорожного движения она скопила долг в 426 645 рублей 91 копейку. При этом подсчитать конкретное число штрафов ГИБДД возможным не представилось, так как на даме «висит» куча других задолженностей.

Дабы побудить даму-водителя к оплате долгов, приставам пришлось арестовать ее банковские счета, наложить запрет на регистрационные действия с «Солярисом» и отправить ей на работу исполнительный лист, дабы руководство вычитало часть суммы из зарплаты.

Третье место в антирейтинге должников по линии Госавтоинспекции досталось также жительнице Ленинского района Владимира. По словам судебных приставов, 43-летняя автолюбительница, имеющая «Ладу Калина», нарушила правила дорожного движения 483 раза, и теперь за ней числится долг в 459 тысяч рублей. Ее также пришлось ограничить в действиях с автомобилем и наложить взыскание на лежащие на банковском счете деньги.

На вторую строчку в сомнительном рейтинге попала 42-летняя обладательница автомобиля «BMW X3» из Александровского района. Автоледи также имеет гору долгов самого разнообразного характера, среди которых проблематично выделить именно штрафы ГИБДД, однако конкретно по ним ее долг составляет 730 294 рубля 62 копейки. Судебные приставы применили к ней те же самые санкции, как и к обладательнице «Лады Калина».

Фото управления ФССП по Владимирской области.

Наконец, лидером антирейтинга должников ГИБДД оказался 35-летний житель Александровского района. Единственный в списке мужчина существенно опередил женщин, и совершил 726 нарушений правил дорожного движения, за что ему было выписано штрафов на 1 миллион 230 тысяч рублей. По сведениям сотрудников УФССП, автолюбитель имеет три машины - «Лады» одиннадцатой и двенадцатой моделей, а также универсал «ИЖ Фабула». Все три машины теперь попали под ограничение регистрационных действий. Также приставы наложили ограничения на банковские счета мужчины и назначили ему исполнительский сбор в размере 7 процентов от общей суммы — это своеобразный «штраф» для тех, кто не платит добровольно в течение 5 дней с момента возбуждения исполнительного производства.

Пробудить совесть

- Всего же во Владимирской области имеется 1712 злостных должников по штрафам ГИБДД. Речь идет о тех водителях, суммы штрафов которых составили более 3000 рублей, - рассказала официальный представитель УФССП России по Владимирской области Екатерина Горелик.

Причем проследить какую-то тенденцию в этом списке очень сложно. И если наибольший собрал долг в более чем миллион рублей, то самый «мелкий» должник скопил 11 штрафов на общую сумму в 3645 рублей. В основном речь идет о небольших нарушениях, фиксируемых на камеру — превышении скорости, выезде на встречную полосу или обочину, нарушении правил парковки, в том числе в Москве.

- К таким должникам судебные приставы могут применить следующие меры: запрет на продажу, покупку и переоформление автомобиля — это именно то, что называется запретом на регистрационные действия. Также можно арестовать имущество в пользу государства, если оно есть. Например, у указанных выше должников в собственности числятся только автомобили, - объясняет Екатерина Горелик. - Кроме того, может производиться списание денег с банковских карт и накладываться запрет на выезд за границу. Также должника можно лишить водительского удостоверения.

Фото управления ФССП по Владимирской области.

Однако последний пункт применить не так легко — во-первых, если доход должника напрямую зависит от прав (например, это дальнобойщик или другой шофер), то лишить его удостоверения водителя уже нельзя. Во-вторых, если должник частично выплачивает суммы и добивается рассрочки, к нему также не будут применять столь радикальную меру.

Например, владимирские «рекордсмены» все-таки систематически оплачивают небольшие суммы, хотя это не мешает им снова и снова нарушать, так что задолженности меньше не становятся. К сожалению, какого-то строгого лимита по числу «собранных» штрафов нет, хотя законным способом продать свои машины злостные нарушители уже никогда не смогут, да и на отдых за рубеж уже не полетят. Именно последние причины чаще всего «пробуждают совесть» таких водителей, и долги, наконец, оплачиваются.