Во Владимире «в строю» осталось 66 исправных троллейбусов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В последнее время владимирцы все чаще сетуют, что троллейбусов в областном центре стало меньше. Число «рогатых» действительно существенно сократилось, а перспективы пополнения парка пока крайне туманные.

Обязательное условие контракта

Если раньше количество машин на линии владимирцы определяли «на глаз», то теперь вооруженные гаджетами горожане отслеживают автобусы и троллейбусы по специальным мобильным приложениям.

- Ждал «двойку», заглянул в приложение, а она на линии оказалась одна. То же самое на днях было с «пятеркой». Куда пропадают троллейбусы? - посетовал житель областного центра Павел.

О том, что ситуация с троллейбусами во Владимире сложная, власти областного центра давно уже не скрывают. Однако на вопрос о том, купят новых «рогатых» или нет, ничего конкретного не смог пояснить даже вице-губернатор Герман Елянюшкин во время вручения ключей «Владимирпассажиртрансу» от новых «ЛиАЗов».

- Я бы не стал озвучивать весь перечень мероприятий по пассажирским перевозкам, потому что проводится системная работа по недопущению «серых» перевозок, по восстановлению автотранспортного состава, по оптимизации в хорошем смысле этого слова (не сокращения) маршрутов. Работа предстоит большая и требует огромных вложений, и мы сейчас смотрим, где какие средства можно найти и готовим доклад губернатору, - туманно ответил тогда Герман Елянюшкин на вопрос о новых троллейбусах.

И если Коврову в итоге повезло — им досталось пять новых машин, то Владимир пока этим похвастать не может. Впрочем, в мэрии областного центра уточнили, что в целом подвижной состав будут менять все перевозчики без исключения.

- Это обязательное условие долгосрочных пятилетних контрактов. Все перевозчики в настоящее время сформировали заявки, мы их обобщили и направили в департамент транспорта. В свою очередь, департамент обобщенную заявку подавал в Министерство транспорта России. Троллейбусы в ней тоже фигурируют, однако ценник на них, мягко говоря, не совсем корректный, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

«Стратегический маршрут»

Власти Владимира затруднились сказать, сколько конкретно машин осталось у муниципального «Владимирпассажиртранса» на ходу, однако наш источник в компании рассказал, что на данный момент троллейбусный парк составляет 66 единиц, а ведь когда-то он насчитывал более сотни машин.

- На сегодняшний день у нас осталось 66 троллейбусов. Машины действительно старые, есть такие, которым больше 15 лет. Мы изо всех сил стараемся поддерживать их в нормальном состоянии, но сами понимаете, что старая машина требует серьезных вложений, чтобы оставаться в работоспособном состоянии, - рассказал сотрудник «ВПТ».

По словам наших собеседников, никакой конкретики по приобретению новых машин им также пока не доводили — в компании знают, что заявка в Минтранс действительно была, но на какое количество троллейбусов и в какие сроки все это может быть закуплено — непонятно.

При этом в ближайшие годы на линиях троллейбусов может стать еще меньше. Пока удается поддерживать «стратегические» маршруты - «единицу», «десятку», «восьмерку», но на более «мелкие» вроде «двойки» или «пятерки» машин уже не хватает. Впрочем, что до троллейбуса №2, то его, по словам представителей перевозчика, сокращают еще и по другой причине — из-за ставшего опасным разворотного круга на Содышке, когда машины банально не имеют возможности развернуться из-за стихийной автостоянки.

Вместе с тем, во «Владимирпассажиртрансе» заверили, что пока не планируют списывать новые машины.

- Держим это количество, пока речь о списании не ведется, - уточнили в автопарке предприятия.