Во Владимире открылась самая крупная выставка Зураба Церетели

Фото ВСМЗ.

В музейном центре «Палаты» открылась выставка «Магический реализм» Зураба Церетели. Посетители смогут увидеть сразу 36 произведений — это и живописные полотна, и жизнерадостные эмали, и масштабные скульптуры. За последние годы, это самая крупная выставка работ Церетели во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Подобно древним, которые огромное значение придавали символическому языку цвета, художник без устали очаровывается всевозможными оттенками эмали, отзывающимися на каждое «прикосновение» света: выпуклые поверхности становятся еще более рельефными, а отражение света на любой неровности оживляет изображение. К тому же даже при небольшом изменении угла зрения эмаль меняет свой цвет.

Фото ВСМЗ.

Основа искусства художника – интерес к человеку. Все его творчество – бесконечный рассказ о физической и духовной жизни. Нет незначительных, неинтересных моделей и персонажей, ситуаций и происшествий. Всюду он видит характер, эмоцию, особые энергетические импульсы, магию события. Сюжеты его произведений – праздники и будни, пейзажи и жанровые сценки, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок и воспоминаниям о Грузии, портреты друзей и близких.

Украшением выставки являются многочисленные натюрморты, на которых чаще всего можно увидеть любимые цветы Церетели – подсолнухи. Через них раскрывается его философия жизни и живописи, здесь торжествуют цвет, свет, добро, любовь и изобилие.

Фото ВСМЗ.

- Зураб Церетели обладает удивительным качеством – это доброта, которая наполнена невероятной энергией. И вот эта доброта ощущается во всех его работах. Он рисует постоянно, просто не может не рисовать. И эта «естественность» составляет смысл его жизни, его творчества. Я называю его живопись – уютной, и это действительно так, - отметил на открытии выставки академик Российской академии художеств, искусствовед Андрей Золотов.

Помимо эмалей и живописных полотен на выставке представлены персонажи из скульптурной серии «Горожане». Это своеобразная сага о жителях родного города художника, Тбилиси, воспоминания его детства и юности.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник давно сотрудничает с Зурабом Цепретели и впереди много совместных планов и проектов.

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- Все помнят, как 29 октября прошлого года мы открывали мозаичную икону «Спаса» в Спасо-Евфимиевом монастыре на Усыпальнице Дмитрия Пожарского – прекрасное творение студентов и преподавателей института имени Сурикова, которое является великолепным образцом мозаичного творчества. Зураб Константинович лично пожертвовал смальту для изготовления мозаики. Да и реплика тех самых ворот принадлежит творчеству Зураба Константиновича Церетели. Наше сотрудничество продолжается и, начиная с июля, мы будем постепенно открывать надвратные иконы на Спасо-Евфимиевом монастыре. В этом году их будет две, - рассказал и.о. генерального директора музея-заповедника Сергей Рыбаков.

Владимирцы смогут насладиться яркими работами Церетели в течение полутора месяцев. Выставка будет работать до 21 августа. Цена билета — 150-200 рублей.