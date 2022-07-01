Во Владимирской области будут штрафовать всех, у кого растет борщевик

. Фото: Валерия ПРОНИНА

Борьба с борщевиком в регионе ведется уже семь лет, однако меньше ядовитого растения не становится. Сегодня он заполонил больше трех тысяч гектаров сельхозугодий в области, и это не считая придорожных территорий.

В прошлом году на борьбу с борщевиком из областного бюджета было выделено 11,5 миллионов рублей, а в этом — уже 12,5 миллионов. Этих денег должно хватить на обработку примерно 500 гектаров.

До конца года будет проведено обследование и картографирование засоренных участков. Карта будет в общем доступе, и жители области смогут проверить, все ли территории учтены и сообщить, если это не так. Кроме того, создается межведомственная рабочая группа, задача которой не допустить распространения семян сорняка с необработанных участков. Особенно активно борщевик распространяется в полосах отвода и придорожных полосах, а также заселяется на заброшенные земельные участки.

Еще одним подспорьем станут новые штрафы, за которые проголосовали депутаты Законодательного Собрания. Если раньше к ответственности привлекались только те, кто допустил распространение борщевика на землях сельхозназначения, то сейчас наказывать будут всех без исключения.

- Для физических лиц штраф составит 2-5 тысяч рублей, для должностных — 10-40 тысяч рублей, для юридических — 30-150 тысяч рублей. Дела об административном правонарушении будут возбуждать органы местного самоуправления, а рассматривать — инспекция, - сообщил Виктор Придыбайло, начальник инспекции государственного административно-технического надзора администрации Владимирской области.

Депутаты говорят, что нужно усилить контроль за проведением работ.

- В Селивановском и Муромском районах все в борщевике, просто ужас. Такое ощущение, что выделяемые деньги просто не осваиваются, - возмущены народные избранники.

По данным областной администрации, сейчас от борщевика уже обработали территорию около дорог в Суздальском, Александровском, Юрьев-Польском и Собинском районах на общей площади около 80 гектаров. Специалисты приступили к обработке придорожных территорий в Киржачском и Кольчугинском районах на общей площади 40 гектаров.

- Установить административную ответственность за бездействие физических и юридических лиц, которые позволяют борщевику расти на своих земельных участках, предложил глава региона Александр Авдеев. Безусловно, одними штрафами вопрос не решить. Но это – необходимая мера. Люди слишком беспечно относятся к угрозе. Только в этом году на борьбу с борщевиком бюджет потратит почти 12,5 млн руб. Буквально несколько дней назад тема обсуждалась и в Общественной палате. Коллеги также поддерживают введение штрафов. Об этом говорит и опыт соседних регионов, например, Подмосковья. Как вспомогательная мера, они необходимы и эффективны в войне с борщевиком, - прокомментировал председатель областного парламента Владимир Киселев.

КОНКРЕТНО

Одним из эффективных методов борьбы с борщевиком Сосновского является опрыскивание гербицидным составом. На автомобильных дорогах региона участки полос отвода с наиболее плотными зарослями борщевика обрабатываются по два раза за период цветения. Эффект от орошения начинает проявляться на 10-14 день. Стебель и листья растения желтеют, и борщевик переходит в стадию увядания.