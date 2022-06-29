Крупный пожар в поселке Костенец оставил жителей без техники и урожая

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Информация о горящем блоке сараев в поселке Костенец поступила от сотрудников регионального главка МЧС в четвертом часу дня 27 июня. Как выяснилось, огонь разошелся настолько сильно, что общая выгоревшая площадь составила 1500 квадратных метров.

Детская шалость

Помимо собственно сараев, сгорели два легковых автомобиля, мотоблоки, мопеды, газонокосилки и другая техника. Пламя перекинулось даже на соседние огороды, так что кто-то остался не только без запасов, хранившихся в хозпостройках, но и без урожая.

- По мере возможности помощь будем оказывать всем, но сейчас определяем, куда будем вывозить то, что сгорело, - рассказала глава администрации Малышевского сельского поселения Ирина Терехина, которая сама выезжала в тот день на пожар.

По словам Терехиной, ничего подобного в их местности за последние годы не происходило, а всему виной, по предварительным данным, стала детская шалость. Оказывается, малыши приехали к бабушке на каникулы, и играли в одном из сараев с зажигалкой. В какой-то момент деревянная конструкция вспыхнула.

- Сыграли роль жара под 35 градусов и очень сильный ветер. Сараи, гаражи, бани, кладовки — все было деревянное. Там жители трехэтажного дома хранили практически всю свою технику и вещи, - говорит Ирина Терехина.

Расстояния в Селивановском районе немалые, так что пожарные быстро приехать не смогли, а когда приехали, обнаружилась другая беда — пожарный гидрант от огня обесточило. Так что сотрудникам администрации и местным жителям пришлось бежать с помпами на ближайший пруд и на речку.

- Среди людей началась паника — жильцы собирались уже забирать документы, требовали от меня пожарный вертолет, а я требовала его от пожарных, - сейчас смешно, а тогда было страшно, - говорит глава администрации.

В результате лишь к 4 часам утра удалось завершить проливку.

Остались без урожая

Староста поселка Костенец Виктория Курочкина стала одной из первых, кому селяне сообщили о пожаре. По ее словам, пока бежала до места ЧП, легкий дымок превратился в огромный столб, который было видно даже из Мурома. Ветер начал гнать «красного петуха» по постройкам, перебрался на большие сосны, а затем вплотную подошел к самому многоквартирному дому.

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- Вовремя заметили, что загорелась обрешетка под крышей. Побежали туда тушить, хорошо, что успели. На тот момент ни одной машины пожарных еще не было — ехать не близко. Первой примчалась наша заводская бочка, но ее хватило на пару минут, а заправиться она не могла из-за сгоревшего трансформатора, - рассказала Виктория Курочкина.

Вскоре приехали профессиональные пожарные. Им удалось локализовать пламя, не дав ему перекинуться на лес и блок сараев соседнего дома. Однако одному из пожарных стало плохо — им оказался 54-летний сотрудник Селивановского гарнизона. Позже в МЧС уточнили, что пожарный отравился угарным газом. В настоящее время его перевезли на лечение в ОКБ.

По подсчетам Курочкиной, в число пострадавших от пожара попало 15 семей, причем подавляющее большинство из них — люди пенсионного возраста.

- Жилье у них, конечно, осталось, но хозяйство уничтожено полностью: когда огонь перекинулся на лес, а от него на огороды, пострадали еще и посадки вместе с теплицами. Собаки, куры погорели — ничего не осталось. У одной семьи даже сгорела совершенно новая машина. Спасти практически ничего не успели, - рассказала Виктория Курочкина.

Нужно ли говорить, что потеря инвентаря и урожая для сельских жителей равнозначна катастрофе. Теперь селяне думают, как отстроить до зимы сараи, но денег на это у пенсионеров нет. Поэтому староста обратилась ко всем, кто может оказать посильную помощь, и организовала сбор денег, от вещей тоже никто не откажется.

- На моей банковской карте до этого момента ни копейки не было, и поэтому мы решили так — подождем какое-то время, а потом я возьму выписку из банка о поступлениях, и все средства, которые нам переведут в помощь, распределим на общем собрании по справедливости. Кого-то конкретного выделять мы не будем — все пострадали одинаково, - заключила староста Костенца.

КОНКРЕТНО

Уточнить, какие именно вещи требуются погорельцам и куда именно их привезти, можно у старосты поселка Костенец Виктории Викторовны Курочкиной по телефону: 8(915)774-74-08 (публикуем с ее разрешения). Также этот номер привязан к банковской карте.