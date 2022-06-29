ЦУГД получит больше 34 миллионов на ремонт дорог и подготовку к зиме

фото с сайта городской администрации

29 июня прошло заседание горсовета, где депутаты одобрили выделение дополнительных средств главному коммунальному предприятию Владимира — Центру управления городскими дорогами.

Напомним, что предприятие отвечает за летнюю и зимнюю уборку дорог, тротуаров, остановок и лестниц, а также меняет дорожные знаки, делает разметку, искусственные неровности, ямочный ремонт. Соответственно затрат много.

Изначально в смету на закупку материалов для ямочного ремонта было заложено 3,7 миллиона рублей. На эти деньги должны были купить 90 тонн битумной эмульсии и 300 тонн щебня. Однако из-за роста цен ЦУГД сумел закупить лишь 81 тонну эмульсии и 208 тонн щебня.

- На сегодняшний день остаток эмульсии в количестве 15 тонн обеспечит выполнение работ по ремонту дорожного покрытия ориентировочно на 15 дней. Для обеспечения работ до конца текущего сезона требуется еще 70 тонн эмульсии и тысячу тонн гранитного щебня на сумму 7,6 миллиона рублей, – пояснил заместитель главы города Олег Круглов.

Кроме того, необходимо выделить 4,2 миллиона рублей на завершение работ по нанесению разметки. За текущий сезон потратили уже 41,8 тонны белого термопластика. Разметку нанесли на 651 пешеходный переход, а также на стоп-линии и на дамбу реки Клязьмы.

- Для проведения мероприятий по ограничению парковки транспортных средств на Коммунальном спуске, Вокзальном спуске, участке проспекта Ленина, Промышленном проезде, проспекте Строителей, Суздальском проспекте, улицах Чайковского, Красноармейская, Мира, Верхняя Дуброва, Нижняя Дуброва, Безыменского, Комиссарова, Егорова требуется установка 822 дорожных знаков и 300 стоек на сумму 1,811 миллиона рублей, – добавил Олег Круглов.

Но и это еще не все. Коммунальщики решили готовить сани, а точнее реагенты, летом. И попросили депутатов выделить 20,8 миллиона рублей на покупку 32 800 тонн пескосоляной смеси. Сейчас на складе ЦУГДа осталось всего 12 800 тонн. Львиная часть средств (16,3 миллиона рублей) пойдет на приобретение промышленной соли «Галит», той самой, что растворяет лед на центральных улицах и остановках.

Депутаты не задали ни одного вопроса и единогласно одобрили выделение дополнительных средств. Жаль только, что не вспомнили об изношенной коммунальной технике, из-за которой этой зимой во Владимире произошел настоящий снежный коллапс. Видимо, ставку по-прежнему делают на ручной труд. Так что, дамы и господа, готовим лыжи и коньки.