Врач-пульмонолог Александр Кирюхин о сокращении объемов вакцинации: «Мы теряем время!»

Фото: vladimir.bezformata.com

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области снизилась до минимальных значений. При этом сейчас самый разгар сезона летних отпусков, а это значит, что сотни тысяч туристов будут пересекать границы региона. Как это отразится на ковидной статистике? Чего ожидать от прихода осени, которая, как известно, сопровождается сезонным всплеском ОРВИ, к которым относится и ковид? Об этом и не только мы поговорили с врачом-пульмонологом, кандидатом медицинских наук Александром Кирюхиным.

- Весной ряд экспертов предсказывали всплеск заболеваемости ковидом в летние месяцы. Сохраняется ли такой риск во Владимирской области?

- Думаю, что до осени с коронавирусом будет все спокойно. А вот осенью надо ждать сезонного всплеска. Осенью придут и грипп, и коронавирус. Насколько мощной будет эта волна, зависит от штамма. Если в мире возникнет, разовьется и дойдет до нас какой-то новый штамм — возможна новая эпидемия. Но, полагаю, прежней остроты уже не будет. Во-первых, волна, скорее всего, будет не такой мощной. А во-вторых, у врачей уже есть серьезный опыт, накоплена материальная база. Так что осень мы должны хорошо пережить, нормально.

- А какую роль сыграет фактор сокращения объемов вакцинации?

- Прививаться — надо. У нас, когда «жарко», все активно работают, штабы организуются, идет борьба! Но как только все стихает, мы тут же обо всем забываем и расслабляемся. Никаких прививок никому не надо, все успокоились. А нужно наоборот: готовиться к эпидемии именно сейчас, во время передышки, которую дал нам ковид. Не откладывать прививку от коронавируса — вакцина в наличии. А вакцину от гриппа поставят в лечебные учреждения позже — ближе к концу августа, и привиться от гриппа тоже нужно будет обязательно. У нас его два года не было, но он вернется, к сожалению. Также необходимо вакцинироваться от пневмококковой инфекции, потому что после заражения могут возникнуть серьезные осложнения. И вообще, если мы хотим удержать численность населения во Владимирской области (умирают у нас в три раза чаще, чем рождаются), вакцинацией пренебрегать нельзя. А сейчас есть стойкое ощущение, что мы теряем время.

- То есть снова всех стройными рядами в поликлиники?

- Только без ажиотажа. Коронавирусом должны заниматься врачи, а не чиновники и политики. Профилактика и лечение коронавируса — тяжелая ежедневная работа врачей, эпидемиологов.

- Как на заболеваемости отразится сезон отпусков? С одной стороны, жители области поедут на курорты. С другой — множество туристов и к нам приедет…

- Несомненно, кто-то привезет к нам ковид. Интенсивная миграция в краткие сроки и подходящие климатические условия этому поспособствуют. Но, как там в известном анекдоте? «Привози что хочешь, сейчас все лечится!...» В этом смысле власти региона приняли правильное решение — строится инфекционная больница. Когда материальная база будет готова, нужно приступать к подготовке врачей-инфекционистов. Без инфекций мы не будем жить никогда. В организме каждого из нас до двух килограммов микроорганизмов обитает. Так что защищаться нужно каждому лично — вакцинироваться. И, второе, строить медицинскую инфраструктуру, которая сможет организовать квалифицированную помощь.

Если все это будет сделано, мы со всем справимся. А в отпуска люди ездить должны, оздоравливаться нужно. Отменять отпускной период и закрывать людей в резервации ни в коем случае нельзя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Например, житель области решил ехать в Сочи, куда приедет вся Россия… Получается, лучше сделать прививку от ковида?

- Конечно! Туда же привезут все что можно. Представляете, при такой температуре, да еще и вода рядом, и все это в одном месте сконцентрировано. Конечно, лучше привиться. Хоть какая-то защита будет. Здесь нужно напомнить, что вакцина не означает, что ты не заболеешь. Ты можешь заболеть, но болезнь будет протекать намного легче, ниже риск осложнений. Но это ситуация в целом. Каждый человек уникален. Поэтому, повторюсь, строить и колоть всех без разбору не надо. Каждый должен пройти осмотр врача, который изучит эпиданамнез. Есть случаи, когда человека вообще прививать не стоит. Для таких пациентов существует пассивная иммунизация.

- Какие препараты для нее используются?

- И моноклональные антитела (Владимирская область закупила препарат «Эвушелд» - ред.), и другие варианты существуют. Нужно каждый сложный случай рассматривать отдельно и очень внимательно. Очень разумно подходить.

- Говорят, что наступил век инфекционных заболеваний. Вы согласны?

- Это факт, к сожалению. Атаки вирусов будут все больше и больше. В основе многих заболеваний лежит инфекция. Сейчас человек считает себя всесильным, все может, со всем справится! Микромир всегда борется с макромиром. Это философия жизни, если хотите. И микромир побеждает всегда. Всегда! Но то, какие потери мы понесем, зависит уже от нас. Можем сильно пострадать, а можем — минимально. Минимизация потерь и есть задача системы здравоохранения — хоть на уровне нашей области, хоть в масштабах всего мира. Поэтому и врачи, и пациенты должны постоянно работать. Врачи — лечить, а пациенты — минимизировать риск для себя. То есть, вакцинироваться. Сейчас, повторюсь, от ковида, в конце августа — от гриппа начнем.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Департамента здравоохранения Владимирской области, в регион поступило 710 упаковок препарата «Эвушелд». Он предназначен для пациентов со сниженным иммунным статусом с целью минимизации факторов риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Назначается взрослым и детям (старше 12 лет, с массой тела не менее 40 кг), не инфицированным COVID-19, не контактировавшим с лицом, инфицированным COVID-19. К приоритетным группам пациентов относятся пациенты с первичным иммунодефицитом, пациенты, принимающие иммуносупрессивную терапию (например, при онкологических и онкогематологических заболеваниях), пациенты с хроническими заболеваниями (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ХОБЛ и т.д.), пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга и органов, и другие категории. В отличие от вакцинации, при введении указанного препарата в организм попадают уже готовые антитела, целью которых является нейтрализация вируса COVID-19 в случае заражения.

Департамент здравоохранения Владимирской области