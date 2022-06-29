Во Владимире больше всего получают ученые и архитекторы

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РИА Новости составило рейтинг самых высокооплачиваемых отраслей в российских городах.

Согласно статистике, в прошлом году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 9,8 процента — до 49 тысяч рублей (с учетом выплаты налогов). При этом в разрезе отраслей, регионов и отдельных городов ситуация оказалась неоднородной. В частности, на водном транспорте, в торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в кожевенном производстве и деревообработке отмечался высокий рост зарплат — более чем на 15 процентов. При этом в отрасли «Деятельность трубопроводного транспорта» зарплаты снизились на 2,4 процента.

Эксперты отмечают, что если сравнить зарплаты в лидирующих (добыча нефти и газа) и отстающих (производство одежды) отраслях, то получается, что они отличаются в 6,5 раза! В разрезе городов также наблюдается значительная дифференциация.

Финансисты и ученые в почете

В исследовании рассмотрены заработки постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3 процентов работников города. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России.

Почти в четверти случаев самые высокие зарплаты получают работники сферы «Финансовые услуги». В первую очередь это сотрудники банков и страховых компаний. Такой же результат показала отрасль «Профессиональная и научная деятельность» (она включает в себя аудит, право, бухучет, архитектуру, землепользование, научную деятельность, технические испытания, сертификацию, ветеринарию и прочие), которая в 24 городах дает самые высокие заработки.

Несколько реже высокие заработки фиксируются в сфере госслужбы. В этой отрасли самые высокие зарплаты получают работники в 19 городах, а в 53 (то есть больше чем в половине случаев) госслужба входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой. Аналитики отмечают, что такая картина в основном наблюдается во многих экономически слабых населенных пунктах, где общий уровень зарплат невысокий. При этом в «небогатых» городах относительно высокие зарплаты можно отыскать в транспортной отрасли и энергетике.

64 тысячи за интеллектуальный труд

Если говорить о городах, то явным лидером является Москва. В отрасли «Финансовые услуги» чистая зарплата составляет более 210 тысяч рублей в месяц, также высокие зарплаты в секторах «IT и связи» — 169 тысяч рублей в месяц и в «Профессиональной и научной деятельности» — 153 тысячи рублей.

На втором месте — Мурманск. В отрасли «Рыболовство и сельское хозяйство» можно претендовать на зарплаты до 193 тысяч рублей в месяц. Третью строчку в рейтинге занимает Магадан, где рыбаки получают до 169 тысяч рублей.

Владимир располагается на 54-й строчке рейтинга. Самая высокая зарплата, по оценкам экспертов, в сфере «Профессиональная и научная деятельность». В месяц сотрудники этой отрасли получают в среднем 64 тысячи рублей.

Что до наших соседей, то 18-ю строчку занимает Кострома. За оказание финансовых услуг там готовы платить 94 тысячи рублей. Ученые, бухгалтера и архитекторы Нижнего Новгорода получают по 79 тысяч. Ниже Владимира располагается Рязань, где самую высокую зарплату — 62 тысячи рублей — получают финансисты. Ярославль занял 68-ю строчку рейтинга. 56 тысяч рублей тут также получают сотрудники отрасли «Финансовые услуги». Ну и, наконец, Иваново. Сотрудники банков там получают 52 тысячи рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ищут стоматолога-хирурга и программистов

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии, размещенные в июне во Владимирской области. Самой «дорогой» вакансией первого летнего месяца стало предложение консалтингового агентства, подбирающего стоматолога-хирурга-имплантолога для сети стоматологических клиник. Успешному кандидату предлагается зарплата от 250 тысяч рублей. Такую же сумму предлагают мастерам на мебельном производстве. Ищут бригадира-сверловщика и пильщика по изготовлению корпусной мебели по спецзаказам. От 200 тысяч рублей может зарабатывать региональный директор по продажам на молочном производстве, 200 — 250 тысяч — проектный менеджер. Высокую для региона зарплату в 140 — 180 тысяч рублей могут получать программисты 1С и аналитик 1С.

КСТАТИ

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что только 38 процентов владимирцев не жалуются на переработки, тогда как 51 процент работают сверх нормы. Те, кто остаются сверхурочно, в среднем трудятся на 27 процентов дольше, чем положено.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще приходится оставаться сверх графика фармацевтам, экономистам, пиарщикам, администраторам, воспитателям и медсестрам. Если же сравнивать время, которое тратится сверхурочно, то самые длительные переработки у медицинских сестер и учителей: они работают в среднем на 43 процента дольше, чем предполагает их трудовой договор. На втором месте — врачи и менеджеры по логистике (их сверхурочные достигают 36 процентов от рабочего времени), на третьем — юристы (34 процента). Водители трудятся на 32 процента дольше, чем положено, воспитатели — на 29 процентов дольше, администраторы — на 27 процентов, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие — на 25 процентов. У программистов и системных администраторов переработки составляют в среднем по 15 процентов от нормы рабочего времени.