Во Владимире на улице Сакко и Ванцетти не вернут двустороннее движение

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С начала 2022 года одна из самых загруженных улочек центра Владимира перестала быть двусторонней — проехать по Сакко и Ванцети разрешили только со стороны улицы Горького на улицу Батурина, в то время как в обратном направлении «повесили кирпич». Прошло полгода, но автолюбители снова жалуются, что на улице еще встречаются нарушители, которые едут против потока.

Традиционно, улица Сакко и Ванцетти плотно заставлена автомобилями — здесь на коротком расстоянии расположены несколько офисных зданий, жилые дома и поликлиника УМВД. К сожалению, исторически сложилось так, что парковку организовать здесь просто негде, и расширить улицу почти невозможно, так что машины оставляют по обе стороны мостовой, и разъехаться встречным потокам становится проблематично.

Именно последнее обстоятельство вынудило городские власти вернуть здесь забытое одностороннее движение, а также местами запретить остановку.

- Все равно машины оставляют «под знаками», но главное даже не это — до сих пор встречаю людей, которые упорно едут со стороны улицы Батурина. При этом некоторые из них упрямо доказывают, что правы и требуют от меня развернуться, чем только создают заторы, - пожаловался автолюбитель из Владимира Павел Еремин.

И все же по сравнению с зимой машин стало существенно меньше — за час наблюдений лишь четыре автомобиля проскочили с улицы Батурина, хотя и мешая при этом другим. Как бы то ни было, в мэрии Владимира заметили, что вариантов вернуть старую схему движения в обе стороны не рассматривают.

- Благодаря одностороннему движению на этой улице теперь хотя бы можно проехать. С другой стороны, мы могли бы полностью запретить остановку на Сакко и Ванцетти, но не стали этого делать, так как вызвали бы таким запретом изумление у горожан, приезжающих сюда по делам, и местных жителей, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Кроме того, с прежней схемой движения на улице часто случались мелкие ДТП, из-за которых проезжая часть буквально «вставала».

В городском отделе ГИБДД рассказали, что о проблеме «проскакивающих под знак» легковушек на улице Сакко и Ванцетти они знают.

- В связи с этим на этом участке нашими сотрудниками систематически проводятся рейды, - сообщил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

В Госавтоинспекции добавили, что серьезной аварийности на этой улице давно уже нет, однако пока еще действительно встречаются мелкие ДТП. Что касается любителей оставлять машины в запрещенных для парковки местах, то с ними тоже борются, но основное внимание инспекторы уделяют тем местам, где традиционно торговцы оставляли машины с фруктами.