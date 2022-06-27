Во Владимире у НИКТИДа постоянные пробки из-за желающих развернуться

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Жители микрорайона Веризино и люди, работающие в этом районе, давно уже жалуются на проблемы с выездом на Пекинку, расположенном на перекрестке улиц Верезинской и Куйбышева. Всему виной многочисленные желающие выполнить там разворот.

Те, кто не хочет ждать

В очередной раз владимирские автомобилисты озадачились этим вопросом на днях, когда на перекрестке у НИКТИДа возник крупный утренний затор. По словам местных водителей, такое здесь в порядке вещей.

- Езжу здесь полгода, и все полгода такая ситуация, особенно утром и вечером — машины, которые едут в сторону Москвы по Пекинке, и которым необходимо развернуться, пристраиваются перед ждущим на красный сигнал потоком с Верезинской и под «зеленый» начинают маневр, чем задерживают всех, кто стоит за ними, - возмущается автолюбитель Александр. - В итоге, как минимум, несколько минут приходится тратить, чтобы просто выехать на федеральную трассу.

Другие водители придерживаются того же мнения, а кто-то утверждает, что в последнее время желающих развернуться именно у НИКТИДа стало еще больше.

- Я могу понять приезжих, которые не знают дорожную ситуацию и банально путаются, но там ведь половина машин — владимирские. То есть люди сознательно создают заторы, - не скрывает раздражения жительница Веризино Марина.

В городском отделе Госавтоинспекции о проблеме этого участка знают и объясняют, что наказать наглецов вполне возможно.

Машины стоят под светофорами. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В данном месте размещены знаки «Направление движения по полосам», запрещающие разворот. Поэтому за нарушение требований дорожного знака водителей можно привлечь к административной ответственности, - объяснил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Правда, штраф за нарушение правил разворота не очень высокий - всего 500 рублей. По словам сотрудников ГИБДД, раньше в утренние часы на этом перекрестке специально выставлялся экипаж ДПС, но сейчас эту практику на постоянной основе не проводят.

- Тем не менее, жалобы на этот перекресток поступают систематически. Ранее там наблюдался очаг аварийности, в связи с чем поступало предложение убрать там левый поворот, но в итоге был сделан заезд через дорогу-дублер, - говорит Валерьян Шируков.

Проще говоря — на этом участке вполне возможно совершить «легальный» разворот со стороны Нижнего Новгорода, никому не мешая — для этого нужно съехать с Пекинки на дублер улицы Куйбышева в 1300 метрах от перекрестка, а затем на самом перекрестке вместе со всеми проехать под зеленый сигнал. Но не совсем добросовестные водители не желают ждать — отсюда и вся проблема.

Видеокамеры в помощь

Перекресток находится в ведении ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», но сотрудники дорожного ведомства пока не видят оснований для изменения схемы движения.

- Левый поворот на данном участке итак запрещен согласно действующей схеме организации дорожного движения. Закрытие перекрестка путем установки металлического барьерного ограждения не запланировано, - сообщила официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» Анастасия Лимонова.

При этом знаки показывают, что машины могут двигаться только по своим полосам. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Если иначе - левые повороты там не закроют. Впрочем, это создало бы массу неудобств не только жителям Веризино, но и сотрудникам экстренных служб.

- В былые годы во время реконструкции Пекинки были предложения сделать разворотные кольца наподобие тех, что в Лакинске — это намного удобнее. Но все решится, когда будет построен Северный объезд Владимира, и этот участок станет простой городской улицей, которой он уже стал фактически. А сейчас для контроля там можно поставить комплексы фотовидеофиксации, которых на этом участке пока нет. Однако как водители «ныряли», так и будут «нырять» с нарушением правил, - полагает наш автоэксперт, председатель областной Федерации по автослалому Евгений Ерофеев.

Также решить проблему могли бы многоуровневые развязки, однако для Владимира это слишком масштабный проект, особенно в условиях одного перекрестка. Так что пока владимирским водителям остается терпеть, или ждать, когда инспекторы ДПС вернутся на участок на систематической основе.