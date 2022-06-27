Депутаты владимирского ЗС согласовали список из 103 наказов избирателей

Среди наказов от владимирцев есть предложение модернизировать пищеблоки, столовые и буфеты в школах до самых современных стандартов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже несколько лет депутаты областного Законодательного собрания занимаются сбором наказов от своих избирателей. Эти наказы потом компонуют в список, а дальше при определении бюджета на следующий год закладывают определенную сумму на их реализацию.

Основной темой повестки июньского заседания бюджетного комитета стало обсуждение списка наказов избирателей на 2023 год. Депутаты согласовали список из 103 пунктов.

Наказы затрагивают практически каждый муниципалитет региона и каждую сферу народного хозяйства. Например, в 15 наказах по здравоохранению - строительство и ремонт ФАПов и больниц, закупка нового медицинского оборудования, кадровое обеспечение. Есть предложение увеличить количество бригад скорой помощи в столице Владимирской области, закупить новые автомобили и увеличить зарплаты экипажам.

12 наказов – про образование. Практически все касаются строительства и ремонта школьных корпусов и пищеблоков. Интересное предложение - разработать региональную программу «Здоровое питание школьников во Владимирской области». По этой программе пищеблоки, столовые и буфеты должны быть модернизированы до самых современных стандартов. Пища будет быстрее готовиться, дольше храниться, станет более разнообразной и вкусной.

По 12 наказов - на физкультуру и культуру. Они подразумевают ремонты и строительства ДК, модульных библиотек, спортивных учреждений во многих территориях области.

В 5 наказах жители просят защитить окружающую среду. Так петушинцы просят использовать центр по переработке и утилизации мусора у деревни Бабанино только для нужд своего района. Сейчас в него свозят мусор и с других муниципальных образований.

Есть наказы о газификации сел, о ремонте дорог, о реконструкции коммунальных сетей, модернизации очистных систем.

- Депутаты активно поработали на своих округах. Итоговый список - это все то, что депутаты видят на местах, и хотели бы, чтобы высшая исполнительная власть региона обратила на это внимание. Очень многие наказы одобрены главой региона, и явно уже переданы в исполнение. Отмечу, наказы прошлых лет выполняются очень активно – объем средств, направленных на исполнение депутатских наказов, из года в год растет, - подчеркнул председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

Постановление об утверждении перечня наказов Законодательное Собрание примет 30 июня на очередном заседании.