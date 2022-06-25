День молодежи и другие фестивали 25-26 июня: владимирцев научат играть в мини-гольф и делать человечков из проволоки

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 и 26 июня в областном центре обещают теплую погоду. Самое время погулять и интересно провести время.

Спорт, мастер-классы и ползунки

После трехлетнего перерыва во Владимире вновь проведут День молодежи. Он пройдет на Театральной площади с 16.30 до 22.00.

Праздничный вечер откроют соревнования для самых юных участников, «Чемпионат ползунков». В них будут участвовать сто малышей от 6 месяцев до трех лет, что является абсолютным рекордом. Все малыши получат дипломы участников и памятные призы.

Также на Театральной площади будут работать зона мини-гольфа (7 полей), мастер-класс по граффити, батут, зона игры в настольный хоккей. В спортивной зоне всех желающих ждет мастер-класс по роллер-спорту и скейтбордингу. В зоне для молодых семей пройдут творческие мастер-классы, а в игровой зоне будет работать выставка интерактивной экспозиции музея науки и человека «ЭВРИКА», площадки с настольными и крафтовыми играми, мастер-класс по сбору спилс-карт, зона виртуальной реальности и другие развлечения. Конечно же, гостей ждут праздничные фотозоны и фудкорты, а весь вечер на сцене владимирцев ждет выступления владимирских кавер-исполнителей и ведущего Владимира Климова. Завершит праздничный вечер выступление хедлайнера, современного исполнителя Kamazzа. Концерт начнется в 21 час.

Вечером на Театральной площади пройдет концерт. Фото управления по делам молодежи.

Все развлечения в День молодежи абсолютно бесплатны для посетителей. Для обеспечения безопасности доступ на Театральную площадь будет обеспечен через рамки металлоискателей через три входа. Организаторы мероприятия просят всех гостей праздника не приносить с собой напитки в стеклянной таре и металлические предметы.

Напоминаем, что с 19 до 23 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянская и Большая Московская на участке от улицы Студеная гора до улицы Гагарина. Движение автотранспорта будет осуществляться в объезд по Лыбедской магистрали, улицам Дзержинского и 2-я Никольская.

На Дне молодежи можно будет погрузиться в виртуальную реальность. Фото управления по делам молодежи.

Творческие выходные на Пушкинском бульваре

25 и 26 июня с 10 часов будет весело и познавательно на Пушкинском бульваре. Гостей будут ждать на аллее мастера из Владимира, Кольчугино, Коврова, Раменского, Орехово-Зуева, Иваново и других городов. Они представят свои авторские работы в разнообразных стилях - уникальные украшения в технике гальванопластики и из бисера, изделия из кожи и дерева, вязаные и ватные игрушки, уютные куклы, интерьерный декор в технике декупаж. Научиться новому можно будет на единственном в городе мастер-классе «Человечки из проволоки», а создать вкусный сувенир - на мастер-классе по росписи пряника.

Для любителей необычного творчества будет организована небольшая выставка уникальных кукол-странников Евгении Гуриной, постоянной участницы российских и международных фестивалей и кукольных выставок. В субботу с 15 часов своим творчеством порадуют музыканты Андрей Натаров и Валера с гитарой.

«Большие игры»

26 июня в 12 часов Центральный парк культуры и отдыха соберет представителей самых разных видов спорта, а также главных «умников и умниц» города на фестивале спортивных и интеллектуальных игр «Большие игры».

В Центральном парке пройдут фитнес-тренировки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фестиваль начнется с открытой тренировки «220 Вольт!» от лучших инструкторов и фитнес-тренеров города. На главной площади парка самые смелые и активные гости смогут принять участие в зрелищных спортивных забегах «Гонка героев», которые представляют собой прохождение полосы препятствий различного уровня сложности на время, не требующей специальной спортивной подготовки. Соревнования пройдут в четырех возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18 лет и старше. Победители получат призы от спонсоров.

«Вишневая аллея» наполнится всевозможными интерактивными площадками самых разных направлений: виртуальная реальность, робототехника, научные опыты, настольные интеллектуальные игры, эмбру, полеты квадрокоптеров и многими другими интересными активностями.

Для юных гостей приятным сюрпризом станет игровая трасса «Прыг-скок!», которую можно пройти, только если вы умеете высоко, далеко и быстро прыгать!

В 17 часов все желающие приглашаются на аттракцион «Сумо», где в шуточной форме можно побороться с соперником, показать свои силу, ловкость и получить вкусные подарки. В это же время на спортивной площадке парка пройдет открытый мастер-класс от школы брейкинга «Navigator king’s». А завершится фестиваль зажигательной дискотекой с яркими конкурсами, танцевальными играми и флешмобами.