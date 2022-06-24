Во владимирской испытательной лаборатории рассказали, как ищут причины пожаров

На место пожара берут с собой чемоданчик со всем необходимым. Фото: Виктория СУХОВА

Каждый год в области горят сотни домов, сараев, бань, магазинов. Причиной может стать что угодно: короткое замыкание, брошенный окурок, детская шалость или умышленный поджог.

Установить истину зачастую бывает сложно — требуется специальная экспертиза, и даже не одна. Этой работой уже 42 года занимается испытательная пожарная лаборатория Владимирской области.

- В этом году нами было подготовлено 290 технических заключений и проведено 70 экспертиз. Причины пожара удалось определить во всех случаях. Самыми распространенными из них являются электротехнические, то есть неисправность оборудования, - сообщил начальник испытательной пожарной лаборатории Владимирской области Алексей Барабошкин.

Земля все «помнит»

Конечно, специалисты лаборатории выезжают не на каждый пожар. В основном работают по требованию судов, полиции, прокуратуры, следственного управления. Осмотреть место, собрать улики, составить протокол и отправить найденное на исследование — работа специалиста лаборатории сродни ювелирной. Малейшая ошибка может привести к неправильным выводам.

На пепелище эксперт приезжает «вооруженным до зубов». Газель буквально нашпигована всякими хитрыми приборами. В распоряжении эксперта - большой чемоданчик. Перчатки, пассатижи, дрель, болгарка, пробирки для взятия проб горючих жидкостей — чего здесь только нет!

Конечно, для более детальной экспертизы одного чемоданчика недостаточно. Тогда на помощь приходят «полевые приборы». Например, пирометр инфракрасный «Фотон». Если проще, то прибор напоминает термометр. Наводя его на стены или перекрытия, можно определить разницу в температурах и установить место, где возник пожар и где бетон прогрелся больше всего.

- Недавно в Вязниках сгорел автомобиль. С помощью «анализатора течеискателя» мы определили, что в очаге пожара есть пары какого-то вещества. Оно осталось и на грунте. Изучив его, мы пришли к выводу, что машину подожгли, - рассказал эксперт сектора судебных экспертиз Испытательной пожарной лаборатории Сергей Пахомов.

Самой частой причиной пожара становится неисправность оборудования.

Если здание сильно обгорело и почти невозможно выявить следы горючих жидкостей на поверхности, сотрудников пожарной лаборатории выручает специальный газоанализатор, определяющий наличие паров. В трубках находятся разные индикаторы, и реагенты меняют цвет при взаимодействии с различными горючими веществами.

Еще один помощник — куб для фотосъемки. Он проводит визуальное исследование и делает фото фрагментов электрических проводников, взятых с места пожара.

Короткое замыкание определит микроскоп

Незаменим и очень полезен в лаборатории и газожидкостный хроматограф. Если случился поджог, то с его помощью можно узнать, не только каким веществом пользовались, но и с какой заправки оно было взято.

Провод с места пожара помещают в таблетку и шлифуют.

Еще один интересный прибор — металлографический микроскоп. С его помощью можно увидеть изменения в составе фрагмента электропроводки.

Специалист отрезает кусочек провода, кладет его в специальную емкость, заливает составом. Получается некая таблеточка, которую тщательно отшлифовывают.

- После этого мы смотрим на нее через микроскоп и понимаем, произошел пожар из-за короткого замыкания или нет. А также определяем было оно первичным или вторичным, - объясняет Сергей Пахомов.

Несмотря на множество «умных машин», установить причину пожара до сих пор бывает непросто. Большую роль здесь играет время. Чем раньше удается специалистам прибыть на место, тем точнее их выводы.

Лучше предотвратить, чем тушить

В лаборатории не только расследуют причины пожаров, но и проводят испытания по определению пожароопасных характеристик различных веществ и материалов. Например, на путях эвакуации должны применяться отделочные материалы трудногорючие или негорючие.

- Инспекторы пожарного надзора выходят на социальные объекты и могут взять образцы, которые мы исследуем с помощью специального прибора. Образец помещается в печку, разогретую до 200 градусов, и находится там 300 секунд. Если за это время температура достигает 250 градусов, испытание прекращается. Если нет, то после остывания смотрим на потерю массы образца. После этого делаем выводы, можно ли применят этот материал или нет, - объяснил старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Станислав Кузин.

Кусок линолеума испытание огнем не прошел. Фото: Виктория СУХОВА

В присутствии журналистов в печку поместили кусок линолеума. Температура начала стремительно ползти вверх, а из трубы повалил черный дым. Проверку на прочность образец не прошел. А значит применять его опасно.

А еще специалисты определяют свойства огнезащитных составов для древесины, качество пенообразователей, предназначенных для тушения пожаров.

КОНКРЕТНО

С начала года произошло уже 1495 пожаров, на которых погибло 60 человек, в том числе трое детей. Травмы получили 39 человек, материальный ущерб составил больше 23 миллионов рублей. Более половины пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем.