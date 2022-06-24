Во Владимирской области стало меньше пляжей

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Региональный главк МЧС озвучил окончательный список разрешенных для купания пляжей в летнем сезоне-2022. По итоговым данным, в него вошло 41 официальное место для отдыха и купания.

Пляж есть — воды нет

- Все они были обследованы сотрудниками ГИМС и водолазами. В этих местах постоянно находятся плавсредства и спасатели, а также выдан акт, разрешающий работу, - уточнила официальный представитель ГУ МЧС России по Владимирской области Мария Дойнова.

В чрезвычайном ведомстве заверили, что абсолютно все пляжи, которые им представили на проверку муниципалитеты, получили «добро», а почему их общее количество снизилось — следует спрашивать непосредственно в городах и районах.

Например, некоторые муниципалитеты убрали из списков только по одному пляжу, некоторые оставили все, как было, а вот в Селивановском районе и во Владимире их число сократилось заметно. В областном центре от четырех разрешенных пляжей остались только два, а в Селивановских окрестностях и вовсе не заявлено ни единого места для купания.

Как объяснили в администрации Селивановского района, традиционно на всю округу у них и раньше имелось только два официальных пляжа, причем оба были на реке Колпь. Оба этих пляжа курирует администрация поселка Красная Горбатка.

- Так как плотину на Колпи в этом году из-за ремонта спустили, воды в реке почти не осталось. Именно поэтому пляжей в нынешнем сезоне у нас не будет. Но как только работы завершатся, места для купания снова появятся, - заверили в администрации Красной Горбатки.

Загорать, но не купаться

Во Владимире ситуация сложнее. Во-первых, из традиционных мест в окончательный список попали только два — озеро Семязино и озеро Глубокое. Как объяснили в региональном ГУ МЧС, городской пляж на Клязьме из списка убрали, хотя изначально он там присутствовал, а пляж на Содышке просто «закрыт».

В мэрии областного центра объяснили, что на самом деле на «закрытых» пляжах условный замок вешать никто не собирается, и вход на них не запрещен.

- Отдыхать на берегу разрешается, но в ходе проверки обоих водоемов было установлено, что их дно сильно покрыто илом, к тому же почти у берега происходит резкий перепад глубин до 5 метров, что небезопасно. Именно поэтому купаться здесь не рекомендуется, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

Так что получается, что купаться можно лишь на Семязино и Глубоком. Вот только владимирцы, придя на днях на Семязино, увидели, что там висит черный флаг. Как известно, над официальными пляжами всегда реет флаг — черного или желтого цвета. Желтый разрешает купание, а черный — запрещает, и его цвет зависит от качества воды, за которым наблюдает Роспотребнадзор. Нынешний год исключением не стал.

- Микробиологические исследования проводятся раз в 10 дней, химические — раз в месяц. Проводиться они будут до конца сезона. Согласно последним данным, в Семязино, Глубоком и Содышке вода соответствует нормативам, но для того, чтобы зона рекреации получила официальный статус, мы должны выдать муниципалитету санитарно-эпидемиологическое заключение, - объяснила официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди.

В этом-то и оказалась главная трудность — чтобы получить заключение, требуется собрать пакет документов. Их администрация Владимира уже собирала и подавала ранее, но в бумагах нашлись неточности, которые пришлось исправлять. Фактически, теперь муниципалитет готовит весь пакет документов заново, и сколько это займет времени неизвестно. Именно по этой чисто бюрократической причине черные флаги остались висеть в разрешенных местах для купания.

Кстати, в мэрии не исключают, что городской пляж на Клязьме и Содышке в будущих сезонах тоже «вернутся в строй» - исследования дна будут проводиться и далее, и если рельеф изменится, то ограничения на купание снимут.