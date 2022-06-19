Коллектив сердечно-сосудистой хирургии ОКБ спас 98-летнюю бабушку, а потом еще и купил ей продуктов на месяц

Фото ОКБ.

Бодрая для своих лет бабушка попросила выразить через печать благодарность сердечно-сосудистому хирургу Владимирской ОКБ Исламу Нагоеву и всему коллективу его отделения.

Врачебная жизнь

По словам Матроны Ивановны, в отделении сердечно-сосудистой хирургии ОКБ она лечила сосуды — возраст дает о себе знать. Но престарелую женщину до глубины души поразило отношение коллектива.

- Благодарю доктора Ислама Нагоева, а также других врачей отделения, медсестер, раздатчицу, санитарок и другой персонал за все. Они не только лечили меня, но также на машине отвезли после выписки домой и дали столько продуктов, что на целый месяц забили весь холодильник! - рассказала улыбающаяся бабушка Матрона.

Мы сами решили познакомиться с хирургом Нагоевым и расспросить его о буднях отделения. Доктор согласился встретиться в не операционный день, когда нагрузка на сердечно-сосудистых хирургов не столь велика.

Доктор Ислам Нагоев недавно отметил 37-летие, но по сути его можно назвать молодым специалистом — его стаж работы в сердечно-сосудистой хирургии составляет три года, а перед этим были долгие 12 лет учебы.

- Родился и вырос я в Нальчике, там же окончил школу. В школьные годы мы выбираем предметы, которые больше по душе, и вышло так, что я выбрал химию и биологию, - рассказывает Ислам. - После школы у себя в Нальчике окончил медучилище и стал фельдшером, и сразу же поехал в столицу, где поступил в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Тогда он еще назывался академией. Надо сказать, что в моем роду врачей до меня не было — только тетя и двоюродная сестра стали медсестрами.

В студенческие годы будущему врачу снова пришлось определяться, на этот раз — в выборе специализации, с которой предстояло связать врачебную жизнь. Ислам вспоминает, что его заинтересовала кардиохирургия.

- Я пошел в кардиохирургическую ординатуру, но впоследствии сердечно-сосудистая хирургия мне понравилась больше, - признался доктор Нагоев.

Правда, после учебы оказалось, что трудоустроиться столь узкому специалисту непросто — в московских клиниках места не нашлось, и тогда Ислам связался с заведующим отделением Владимирской ОКБ, куда его и взяли на работу.

Ислам Нагоев. Фото ОКБ.

Однако первые годы тоже оказались непростыми — грянул ковид, так что в течение двух лет коллектив отделения работал в этом направлении с короткими перерывами. Наконец, вирус отступил, и сердечно-сосудистые хирурги под руководством заведующего отделением Александра Молькова вернулись к обычному режиму работы.

Подарок на День рождения

По словам доктора, обычно на лечении в отделении сосудистой хирургии находится 27-28 человек, в пиковое время бывает до 35 больных, причем операции проводят лишь в 40 процентах случаев, остальным пациентам доктора успешно проводят консервативное лечение. Одной из таких больных стала и Матрона Ивановна.

- Матрону Ивановну я хорошо помню, потому что в столь почтенном возрасте люди к нам поступают нечасто — средний возраст наших больных составляет 60-70 лет, - говорит доктор Нагоев. - Пожалуй, за всю мою небольшую карьеру это первый подобный случай.

По словам хирурга, помогал добрыми делами бабушке Матроне не только он.

- Надо отдать должное нашим медсестрам. Бабушка поступила к нам за три-четыре дня до своего 98-летия, и день рождения отмечала в больнице. Я даже был не в курсе замыслов наших девушек — все происходило в воскресенье, в выходной день. Наши добрые медсестры скинулись и купили Матроне Васильевне угощение, устроили ей праздник.

Бабушка Матрона. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А тем самым «водителем», который отвез бабушку домой после выписки, оказался другой врач отделения.

- Это был хирург Алексей Наумов, который был в отпуске, но решил лично ее отвезти и специально выделил один день, чтобы помочь бабушке, - улыбается доктор.

Конечно, не каждому пациенту коллектив отделения устраивает персональный праздник на день рождения, но хорошее отношение к больным здесь является неотъемлемым правилом — выражается это не только в комфортных условиях – врачи готовы поговорить с каждым, обсудить нюансы лечения и ответить на беспокоящие людей вопросы.

- Это прозвучит банально, но да — у нас индивидуальный подход к каждому, ведь все люди разные, и без общения подход к больному подобрать сложно, - объясняет доктор Нагоев.

Простых операций не бывает

Рабочий день в отделении середчно-сосудистой хирургии начинается рано, а уже в 8.00 на планерке медсестры докладывают об изменениях за ночь, после чего доктора идут к больным — проводят осмотры, делают назначения, изучают результаты анализов. Если день «операционный», то с 9.00 — 9.30 начинаются операции — пока одна бригада занята в операционной, другая продолжает работу в отделении, затем они меняются.

- Обычно за день мы делаем около трех операций. По времени одна может занимать от полутора до 6-8 часов. Если все спокойно, в 16.00 уходим с работы, но бывает, что больного приходится еще раз брать на операцию, и задержаться можно и до 23.00, также бывает, что привозят экстренных больных из районов. И тогда даже если кто-то успел уйти домой, его возвращают, - объясняет хирург Нагоев.

Важно, что Ислам и другие хирурги его отделения заняты не только у себя, но и в отделении экстренной консультативной скорой медицинской помощи, более известной, как «санавиация». Сердечно-сосудистые хирурги часто выезжают по экстренным показаниям в районы, где спасают жизни людей, нуждающихся в срочной специализированной помощи. Иногда летают на вертолете, но чаще передвигаются на простой «скорой помощи».

- Вызвать могут в любое время, но чаще всего ночью. Потому что тромбозы в массе своей происходят именно по ночам, - говорит доктор Нагоев.

Кстати, сам хирург Нагоев вместе с женой и сыном живет в Подмосковье, и на работу добирается на личном автомобиле, затрачивая каждодневно минимум по четыре часа, но врач и не думает жаловаться.

- Домой я езжу не каждый день — с учетом санавиации нередко на работе приходится бывать по два дня, а бывает и так, что всю ночь оперировал на выезде, а утром вернулся в отделение. Но меня это устраивает, - улыбается Ислам. - Мне нравится наша больница, наш коллектив, и уходить я отсюда не планирую. Сам я бывший спортсмен, поэтому физически не устаю, скорее, устаешь морально, потому что даже условно простые операции требуют высокой концентрации, и оттого кажутся сложными.