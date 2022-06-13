Во Владимире дорожники «случайно» нанесли сплошную линию разметки

Участок возле площади Фрунзе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

С началом теплого сезона во всех районах столицы региона дорожники обновили разметку, чего очень ждали многие автолюбители. Однако через некоторое время бдительные водители заметили, что на все так гладко — они назвали сразу несколько мест, где новые белые линии разметки стали прямо противоречить дорожным знакам.

Неувязка на развязке

Первое такое противоречие обнаружилось в первой декаде июня на новой развязке Сперанского-Чапаева. В том месте, где водители едут по большому овалу со стороны улицы Чапаева, и затем огибают его, чтобы попасть на улицу Сперанского, дорожные знаки предписывают движение сразу по трем полосам — левая и средняя разрешают следовать прямо и налево, а крайняя правая — только прямо.

- Но между полосами нарисовали сплошные линии на самом повороте, так что получается, что едущие по средней полосе вынуждены нарушать, чтобы повернуть налево, - возмутился автолюбитель Андрей, который постоянно пользуется новой развязкой.

Впрочем, водители знают, что в случае противоречия с разметкой ехать следует так, как указывают знаки, и нарушения тут не будет, однако у многих автомобилистов такой «сюрприз» вызывал, мягко говоря, недоумение.

В мэрии разобрались в случившемся, признали ошибку и очень оперативно отреагировали.

Участок на пересечении улиц Сперанского и Чапаева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Сотрудники Центра управления городскими дорогами привели разметку на этом участке в соответствие с дорожными знаками, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Куда пропала полоса

Еще один «косяк» дорожных служб автолюбители заметили на развязке у площади Фрунзе. Так, если ехать со стороны Лыбедской магистрали в сторону «Горячего хлеба» (улица Большая Нижегородская), вашему взору предстанут четыре синих квадратных знака — они регулируют движение по полосам. Два из них предписывают ехать направо, два других — прямо.

- Но на деле полос на четыре знака нарисовали только три, - рассказал нам водитель Владимир.

И действительно — многие автомобилисты замечают «подвох» буквально в последний момент, и вынужденно встают или прямо посреди одной из линий, или пытаются прижаться в одну полосу, которая поворачивает направо. К счастью, пока серьезных инцидентов из-за этого не произошло.

В мэрии признали, что и здесь была допущена техническая ошибка.

- В данном случае все с точностью до наоборот — разметка нанесена в соответствии с утвержденной схемой, а вот знаки будут скорректированы, - уточнил Александр Карпилович и поблагодарил водителей за своевременный сигнал.

Последнее нарекание со стороны автолюбителей касалось пешеходного перехода у Горбольницы №5 ну улице Добросельской. Днем 8 июня там зафиксировали отсутствие «зебры», в то время как знаки висели. Однако при проверке выяснилось, что именно на этом участке сейчас происходит ремонт — дорожники уложили новый асфальт, а саму разметку нарисовали чуть позже. Сейчас этим переходом можно спокойно пользоваться.

КОНКРЕТНО

В горадминистрации Владимира уточнили, что автолюбители, которые столкнулись с подобными несоответствиями на дорогах областного центра, могут оставлять обращения и жалобы в Центр управления городскими дорогами по телефону: 8(4922)47-90-82.