Владимирцев приглашают отметить Троицу и День России

Фото ВСМЗ.

12 июня объявлено выходным днем, а значит, самое время хорошо отдохнуть на свежем воздухе. Тем более повод есть — в этот день в парках и музее отметят День России и Троицу.

Праздник березки

По традиции, самое масштабное празднование Троицы пройдет в Музее деревянного зодчества в Суздале. Откроется праздник в полдень большим хороводом. После этого перед гостями выступят этно-музыкант, мультиинструменталист, музыкант группы «Иван Купала» Роман Ломов, ансамбль фольклорной песни «Радуница», народный коллектив «Хор русской песни» Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина. Кроме того, гости смогут принять участие в забеге в лаптях, в обряде «Вождение колоска», познакомиться с промыслами региона.

На празднике будет работать площадка для детей, где им покажут кукольное представление «Березкин дом», поводят с ними хороводы, попрыгают через канат и поиграют в разные игры.

На площадке с мастер-классами научат делать куклу-оберег и плести березовый венок.

Цена билета на праздник — 500 рублей.

Троица в музее деревянного зодчества. Фото ВСМЗ.

2 праздника в одном

Не хотите ехать в Суздаль, тогда можете посетить парк «Дружба», где также пройдет «Праздник русской березки». Он начнется в 12 часов театрализованной программой «Троицу гуляем, лето встречаем!» с рассказами о традициях и обрядах. Взрослые и дети смогут принять участие в народных русских играх, забавах, будут водить хороводы и петь вместе с артистами. Все желающие загадают желания, завязывая яркие ленточки на ветках березы. Продолжится мероприятие фольклорным концертом с участием лучших артистов города Владимира и области.

В рамках народных гуляний также состоится концертная программа, посвященная Дню России. Свое творчество зрителям подарят певец и шоумен Сергей Артемьев и народный хореографический ансамбль "Звоны". На площадке мастеров гостей встретит выставка-продажа изделий народного промысла, где можно будет купить сувениры и предметы быта, а также состоится мастер-класс по изготовлению народных кукол, оберегов и росписи пряников. На центральной поляне расположится фотозона с арт-объектами и веселыми тантамаресками, где можно будет сделать снимки на память.

Тренировка по прыжкам на батутах

В полдень начнется праздник и в «Загородном» парке. На сцене будут выступать владимирские артисты, а в 13 часов будет дан старт для всех желающих принять участие в интеллектуальной битве «Я Россию знаю». Самые эрудированные участники получат фирменные призы от парка и партнеров. Еще одним событием дня станет спортивный забег «РашнФэмели», принять участие в котором смогут все желающие семейные команды. В этот день гости парка смогут посетить «Деревню Дуралеевку» и стать участниками открытой тренировки по спортивным прыжкам на батутах «Движения вверх». Гости не только станут свидетелями виртуозного спортивного зрелища, но и сами смогут проверить свои силы в мастерстве прыжков на батуте. На творческой площадке праздника можно будет сыграть в настольную игру «Города России» и принять участие в конкурсе рисунка на асфальте.

Конкурс рисунка на асфальте

В 12 часов Центральный парк приглашает на концертную программу «Наш дом — Россия!». На фонтанной площади состоится концертная программа с участием духового оркестра УМВД России по Владимирской области, студии музыкального образования и воспитания «Ювента» Дворца детского (юношеского) творчества, Центра творческого развития для детей и взрослых «Модерн» и других коллективов. Во время мероприятия пройдет патриотическая акция «Рисунок русскому солдату». Гости парка смогут принять участие в тематических мастер-классах и полюбоваться творческими работами мастеров прикладного искусства. Завершением праздничной программы станет конкурс рисунков на асфальте «Родина моя», по итогам которого авторы лучших работ получат подарочные сертификаты на посещение аттракционов парка.

А еще здесь развернется «мини-полигон» с полевой кухней, военно-исторической выставкой, мобильным пунктом отбора на военную службу по контракту, лазерным тиром, выставкой военной экипировки и форменной одежды.

Здесь гости смогут угоститься настоящей солдатской кашей, примерить бронежилет и подержать в руках автомат, проверить меткость в стрельбе по мишеням

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выездные читальные залы откроются в парках

12 июня библиотеки города Владимира открывают сразу два выездных летних читальных зала. Они будут работать под общим названием «Библиотечная лужайка» в парках «Добросельский» и «Дружба». По воскресеньям (при условии хорошей погоды) взрослым и малышам будут предлагаться разнообразные книги, журналы, будут проводиться игры, викторины, конкурсы, мастер-классы, громкие чтения. У детворы появится отличная возможность заняться разгадыванием литературных ребусов, кроссвордов, собиранием пазлов, рисованием и раскрашиванием веселых картинок! В день открытия «Библиотечных лужаек» программа интерактивных мероприятий будет посвящена Дню России.

Время работы «Библиотечной лужайки»: в парке культуры и отдыха «Добросельский» — с 11 до 13 часов, в парке «Дружба» — с 11 до 16 часов.