Во Владимире единый проездной билет ограничили лимитом в 100 поездок

Проездной билет во Владимире подорожал до 1700 рублей Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Уже с 1 марта в областном центре начнут действовать новые цены на проездные билеты — как для льготников, так и для тех, кто пользуется «стандартным» единым проездным билетом.

Как только подняли стоимость проезда в общественном транспорте, перевозчики выразили недовольство тем, что повышение оказалось ниже ожидаемого. В связи с этим ряд компаний, обслуживающих городские линии, почти сразу сделали заявление о том, что с 1 марта стоимость единого проездного якобы вырастет с нынешних 1500 до 2100 рублей. Данное обстоятельство крайне возмутило как простых горожан, так и градоначальников.

Последние несколько раз созывали перевозчиков на встречи, в ходе которых решали вопрос со стоимостью проездного документа. Как рассказали 14 февраля в мэрии Владимира, согласия наконец-то удалось достичь. В частности, было решено, что с 1 марта стоимость единого проездного билета составит 1700 рублей.

- Естественно, перевозчики возражали, ссылаясь на постановление губернатора, согласно которому стоимость любых проездных билетов рассчитывается по утвержденному классификатору. Однако мы заявили, что 2100 рублей — все равно слишком высокая цена. В итоге удалось достигнуть компромиссного решения, на которое согласились все без исключения, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Однако вместе с «компромиссной» ценой в 1700 рублей власти и перевозчики договорились еще об одном условии — с 1 марта по единому проездному можно будет проехать не более 100 раз в месяц.

- Из чего мы исходили, определив лимит в 100 поездок? Мы исходили из того, что цена одной поездки на все маршруты составит 17 рублей, что ниже обычных тарифов. Но самое главное — мы учли, что, согласно расчетам, один пассажир в течение месяца совершает 73 поездки по проездному билету, - объяснил Александр Карпилович.

По словам градоначальников, действовать новая схема будет очень просто: как и прежде, вы пополняете счет своего проездного на 1700 рублей, а потом в течение месяца валидаторы кондукторов будут считывать число ваших поездок. Когда 100 поездок истекут, проездной перестанет работать, и придется оплачивать проезд обычным способом. Впрочем, в мэрии заверили, что, скорее всего, проездной можно будет пополнить, чтобы продолжить им пользоваться — сейчас этот механизм прорабатывается.

И если среднестатистический владимирский служащий, быть может, действительно совершает около 73 поездок в месяц, двигаясь из дома до работы и обратно, то многие организации, которые активно используют проездной билет в служебных целях, едва ли будут довольны столь скупым лимитом.

Что касается школьных и студенческих проездных, то на них, к счастью, никаких лимитов по поездкам распространяться не будет, но их стоимость также вырастет. Школьникам цену поднимут с 300 до 330 рублей, а студентам — с 510 до 560 рублей.

В мэрии отдельно подчеркнули, что речь о росте цен на 40-50 процентов, как того требовали перевозчики, не произошло.