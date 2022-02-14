В Добросельском парке появится канатный комплекс и памп-трек

В Добросельском парке в этом году пройдет третий этап благоустройства Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В этом году продолжится благоустройство парка «Добросельский». На портале госзакупок размещены два контракта на общую сумму 80,5 миллиона рублей.

В парке положат плитку и асфальт, установят 40 камер видеонаблюдения и 68 светильников, появится дополнительное ограждение, 11 металлических ворот и 7 калиток, также покрасят уже имеющийся забор. В контракт включили и строительство памп-трека. Площадь асфальтового покрытия составит 379 квадратных метров, а длина трассы – 162 погонных метра. Около памп-трека появится пункт проката спортивного инвентаря. Работы по этому контракту должны быть выполнены к 1 сентября.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вторая закупка - на сумму 5,8 миллионов рублей. На эти деньги планируют построить 50 скамеек (надеемся, что на этот раз они будут надежно закреплены и не станут опрокидываться на землю), игровой и канатный комплексы, полосу препятствий со спусками и подъемами, игровую сетку.

«Детали не должны иметь выступающих элементов с острыми концами и кромками, а также не должны иметь шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы», – сказано в документации.

Напомним, что на два предыдущих этапа благоустройства парка было потрачено 153,5 миллиона рублей. Плюс семь миллионов выделили на содержание парка. К качеству работ у владимирцев было много нареканий: скамейки были плохо закреплены, пешеходные дорожки то и дело заливает водой, а дог-парк открыли только в январе этого года, хотя построили еще в 2020-м.