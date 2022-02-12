Жителю Владимирской области ограничили свободу на пять месяцев за поддельный сертификат о вакцинации

Единственным законным способом получить сертификат по-прежнему является вакцинация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области судебные инстанции вынесли самый суровой приговор за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. 11 февраля 2022 года жителя Александровского района местный суд приговорил к пятимесячному сроку ограничения свободы.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Как рассказали в пресс-службе областного суда, мужчина не хотел прививаться от коронавируса. Уж что его так отвратило от прививки, не понятно. Однако он нашел человека (личность его установить не удалось), который за определенную плату готов был сделать поддельный документ. Так мужчина и получил фальшивый сертификат о вакцинации от Covid-19, который поступил в его личный кабинет в приложении "Госуслуги". Позже житель Александровского района предоставил фальшивку работодателю для подтверждения прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции. Вот только поддельность документа вскоре выяснили местные власти. На мужчину подали в суд. А дальше последовало наказание в пять месяцев.

Как пояснили в пресс-службе суда, решение было принято исходя из следующей мотивации: "сертификат о вакцинации Covid-19 является официальным документом, подтверждающим прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней, а приобретение поддельных официальных документов и их использование являются неправомерными действиями и влекут к привлечению к уголовной ответственности".

Борьба с фальшивыми сертификатами во Владимирской области - лишь часть всероссийской борьбы, которая началась после того, как в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации зарубежными вакцинами. Начиная с лета 2021 года, количество таких предложений выросло в 20 раз.

Рынок продажи сертификатов хотя и существует, но с ним активно борются. Полиция вычисляет продавцов подделок. За покупку сертификата можно загреметь на принудительные работы или уехать на год в колонию - по статье 327 УК РФ. Тем, кто продает сертификаты, светит срок уже до трех лет.

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В Москве сейчас возбуждено 24 уголовных дела за продажу поддельных сертификатов вакцинации от ковида. Некоторые дела ушли в суд, другие только на стадии следствия. Официально МВД рассказало о задержании четырех дельцов (читать далее)