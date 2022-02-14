Чтобы удержать медиков в 33 регионе, власти хотят поднять компенсации по ипотеке и размер выплат

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совместная рабочая группа, состоящая из депутатов, чиновников облздрава и медиков-практиков, подготовила предложения по снижению кадрового дефицита в больницах и поликлиниках Владимирской области. В ближайшие дни рекомендации лягут на стол врио губернатора.

Сколько приходит — столько и уходит

Речь идет как о совершенствовании имеющихся инструментов, так и новых или мало используемых мерах.

- Меры, принятые в нашем регионе – это и медицинская ипотека, и «подъемные», и выплаты на «скорой» – вполне эффективны. Они в самом деле интересны для медиков, востребованы. Но беда в том, что увольняется из наших больниц практически столько же, сколько и приходит: кто-то устраивается в частные клиники, кто-то уезжает на заработки в Москву, кто-то выходит на пенсию. И работать нужно, прежде всего, с этим фактором – стараться всячески закрепить сотрудника, – отметил сопредседатель рабочей группы, вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

Ища ответ на вопрос, что заставляет врачей искать другую работу и как можно повлиять на их выбор, представители рабочей группы пришли к выводу, что зарплаты – важный, но далеко не единственный критерий. Одним из главных аргументов при определении места работы является жилье.

- Очень хорошо зарекомендовала себя ипотечная программа, которая во Владимирской области действует не один год. Мы считаем возможным увеличить размер компенсируемого государством первоначального взноса с 500 до 700 тысяч рублей – так, чтобы он был актуален в свете нынешних цен на жилье. Еще один вариант, который мы также предлагаем – перевод в статус жилых тех помещений, которые есть у медицинских организаций, Это отдельно стоящие корпуса, здания. Такая практика, когда после вложений и реконструкции нежилой фонд успешно переводили в квартиры для специалистов, в области есть, но в других департаментах, – пояснил один из ключевых пунктов пакета предложений врио директора департамента здравоохранения Артем Осипов. Речь, в частности, идет о перепрофилировании детских садов в конце 90-х годов.

Артем Осипов.

Члены рабочей группы проанализировали все действующие для медицинских сотрудников выплаты. Какие-то – например, «подъемные» – рекомендовали увеличить: в первичном звене с 300 до 500 тысяч рублей, прочим врачам – со 100 до 300 тысяч рублей. Одновременно заявлено, что надо поднять возрастную планку для пользователей этой меры соцподдержки до 50 лет (сейчас – 35).

Владимир как Москва

А вот выплаты, что полагаются медикам, прибывшим на работу в крупные города области, предложено дифференцировать. Причем, во Владимире они будут несколько ниже, чем в Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном или Александрове. На такое решение натолкнул анализ статистики – большая часть прибывших медиков «оседает» во Владимире.

- Как Москва выкачивает кадры из регионов, так областной центр забирает специалистов из районов. Коэффициенты дифференциации нужны, чтобы хотя бы частично выровнять ситуацию, - отметил Артем Осипов.

А еще представители рабочей группы считают, что надо больше вкладывать средств и усилий в пропаганду и пиар владимирской медицины.

- Сегодня информационное пространство играет огромную роль. Когда молодой специалист решает, куда ему пойти работать, он открывает интернет и видит: во Владимирской области с медициной все очень плохо, скандал за скандалом. Так зачем ему сюда ехать? Но ведь объективно это не так. По независимым оценкам Минздрава мы уверенные «хорошисты». А реноме у нас хуже некуда. С этим надо серьезно и профессионально работать. Это большое упущение, которое нам всем очень дорого стоит, – пояснил еще один пункт рекомендаций Роман Кавинов.

Константин Баранов и Роман Кавинов.

Правда, из дискуссии в Заксобрании до конца не понятно, как планируется изменить отношение к местной системе здравоохранения, которая ежедневно сама подкидывает поводы посудачить о ней в негативном тоне. Хотелось бы, чтобы сделали медицину удобной и открытой к пациенту, но, скорее всего, просто выделят деньги на позитивные материалы в СМИ.

Тем временем депутаты ЗС посчитали, что на перечень первоочередных мер, тех, которые можно выполнить «здесь и сейчас», нужно 40-50 миллионов рублей.

- При корректировках бюджета мы готовы это рассмотреть, - резюмировал Роман Кавинов.