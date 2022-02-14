«Повести Белкина», «Черновик», «Война и мир»: что читают известные владимирцы

Моя книжная полка. Фото ЗСВО

Своему появлению праздник обязан наивному детскому вопросу, заданному одним американским мальчиком: «Почему в календаре нет дня, в который люди могли б друг другу дарить книги, давать их просто так?» Благодаря детскому любопытству у матери мальчика Эмми Бродмур, автора сайта детской книги, появилась идея создания праздника. Инициативу женщины поддержали ее близкие и родные, а также подписчики из социальных сетей. Так идея распространилась по миру.

В областной библиотеке для детей и молодежи вот уже почти год существует проект «Моя книжная полка». Известные владимирцы приносят свои любимые издания, которые может взять почитать любой желающий. Мы решили вспомнить, какие же книги уже приносили в библиотеку.

Мечтала стать пиратом

Открыла проект директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Она рассказала, что в ее семье книга всегда была чем-то драгоценным, и у нее дома большая библиотека.

- Года в три, а может быть и раньше папа читал мне вслух «Повести Белкина», и эта книга всегда была для меня высшим образцом русского слова. С ней проходит вся моя жизнь, потому что она до сих пор читается вслух дома, - говорит Алиса Бирюкова.

С книгой «Остров сокровищ» также связано много детских историй. Алиса Михайловна вспоминает, как ее родители рисовали карту сокровищ, и в день рождения они с сестрой искали по ней подарки. А после рассказов своего деда, который плавал к берегам экватора, много лет маленькая девочка даже мечтала стать пиратом на судне корабля.

Еще одна настольная книга – «Все о муми-троллях». Директор департамента культуры уверена, что она подойдет не только для чтения детям, но и взрослым. В ее семье до сих пор разговаривают цитатами из этого сборника.

Летними вечерами на веранде читали «Войну и мир», причем могли открыть книгу в любом месте. Алиса Бирюкова признается, что ее любимыми персонажами были князья Болконские, и сцены с этими героями читала в семье только она.

В числе любимых также: «Детские годы Багрова-внука» Акасакова, «Детство. Отрочество. Юность» Толстого, «Обломов», «Маска и душа» Шаляпина, «Студент» Чехова, книги Довлатова, «Мартин Иден» Джека Лондона, «Моряк в седле» Ирвинга Стоунга, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Братья Карамазовы» Достоевского, стихи Анны Ахматовой, «Снег на траве» Юрия Норштейна и другие книги.

От классики до фантастики

Марина Протасова. Фото библиотеки для детей и молодежи.

Книги на полку поставил и коллектив Владимирского театра кукол. Главный режиссер Марина Протасова рассказала, что один из любимых романов – «Белые ночи» Достоевского.

- Признаюсь, что в школьные годы большой любви к Достоевскому у меня не появилось, но когда я пришла в театр, нам нужно было поставить постановку по произведению этого автора. И совершенно случайно я вспомнила о небольшом произведении «Белые ночи». Мы с подругой начали читать вслух этот роман, и красота текста потрясла нас обеих, - говорит Марина Протасова.

Также на полке оказался рассказ «Последний срок» Валентина Распутина. Интересно, что автор был не только внешне похож на отца режиссера театра кукол, но и родился с ним в один год и в одном месте. А сама книга удивительно похожа на историю семьи Марины Протасовой.

Алексей Ложкин. Фото библиотеки для детей и молодежи.

Актер театра кукол Алексей Ложкин принес в библиотеку три книги. С первой – «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого, он познакомился, когда лежал в больнице со сломанной ногой. Ее принесла почитать мама, так началось увлечение наукой.

- Вторая книга – «Мастер и Маргарита», мы ее проходили в школе, но там я осилил только треть и ничего не понял. Когда поступил в театральное училище, то уже прочел ее за полдня. Она мне показалась тогда очень смешной, - признается Алексей Ложкин. - Ну и наконец, Леонид Филатов «Про Федота-стрельца удалого молодца».

Елена Тюрина. Фото библиотеки для детей и молодежи.

Актриса театра кукол Елена Тюрина рекомендует прочитать «Синдром Петрушки» Дины Рубиной. Она познакомилась с ней, когда училась на кукольника и буквально влюбилась в это произведение.

- Роман «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса порекомендовал мне друг. На 15-й странице я ее закрыла и поняла, что не могу это читать. Друг предложил подождать недельку и начать сначала. Во второй раз тоже не смогла. Но друг настаивал заставить себя и прочитать эту книгу. Первые 30 страниц я заставляла себя читать, а потом поняла, что уже не могу оторваться. Там столько линий, столько жизни. Просто попробуйте это прочитать. Это реально работает, - смеется актриса.

Третья книга, которую рекомендует актриса, «Черновик» Сергея Лукьяненко. Этого автора очень любит отец Елены.

«Читал только про войну»

Спикер областного парламента Владимир Киселев всегда любил книги. В детстве, например, привлекала фантастика. На свою книжную полку он поставил как произведения русской литературы, так и зарубежной. В числе любимых авторов: Виктор Гюго, Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Александр Дюма, Шекспир, Александр Пушкин, Иван Крылов, Николай Гоголь, Лев Толстой, Михаил Булгаков. По соседству с «Солярисом» Станислава Лема романы Теодора Драйзера и «Матренин Двор» Александра Солженицына.

Владимир Киселев. Фото ЗСВО.

- В школе из «Войны и мира» читал только войну. Мир пропускал. Понимание всей глубины этой книги пришло позже. Она о том, что мир всегда побеждает войну, а правда и добро – ложь и ненависть. Что касается Булгакова и его романа «Мастер и Маргарита», то я считаю эту книгу, пожалуй, лучшим, что написано о любви, - говорит Владимир Киселев.

Кстати, 14 февраля в библиотеке для детей и молодежи (проспект Строителей, 23) книги на полку поставят участники группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов и Алексей Барышев. После этого они сыграют акустический концерт. Начало в 18 часов. Регистрация по телефону обязательна – 33-64-66. Входной билет – хорошая книга.