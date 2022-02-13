Рождаются, женятся, разводятся: как живут иностранцы во Владимирской области

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Перекрытые границы не помещали Владимирской области принимать у себя иностранных гостей. Иностранцы приезжают в регион не только работать и учиться (хотя основная масса из них как раз трудовые мигранты), на Владимирской земле они еще женятся, разводятся, умирают, заводят детей и даже устанавливают отцовство.

Конечно, большинство зарубежных гостей во Владимирской области - приезжие из ближнего зарубежья, преимущественно из Таджикистана. Неудивительно, что у них самая насыщенная личная жизнь в регионе: 186 из них женились, 18 развелись, пятеро умерли, 138 детей у них появилось на свет. Кстати, Таджикистан сохраняет лидерство по свадьбам второй год и даже наращивает темпы: в 2020 их было почти в два раза меньше - 70. А до этого чаще всего из иностранцев свадьбы на Владимирщине играли украинцы.

На втором месте по богатой событиями жизни идут граждане Республики Армения: 70 браков, три развода, 13 смертей, 47 новорожденных. Меньше всего за год в регионе проявили себя граждане Литвы (всего один брак), Латвии (одна смерть) и Абхазии (один новорожденный). Всего за год граждане СНГ сыграли во Владимирской области 552 свадьбы, зарегистрировали 387 новорожденных, оформили 71 развод и 211 раз устанавливали отцовство.

Традиционно во Владимирской области отмечаются и жители более экзотических стран. Так по одной свадьбе в прошлом году в регионе сыграли граждане Австрии, Алжира, Афганистана, Ирака, Италии, Иордании, Мальты, Марокко, Сирии и Судана. Граждан Вьетнама расписали четыре раза, Египта - три раза, Нигерии - дважды. За прошлый год два сирийца, вьетнамец и египтянин оформили разводы. Малыши родились у десяти иностранцев из далеких стран - четырех вьетнамцев, двух сирийцев, одного китайца, одного афганца и одного гражданина Республики Кот-д'Ивуар. Кроме того, семь иностранцев устанавливали отцовство через ЗАГС - процедура для тех, кто не состоит в официальном браке. К ней прибегли два гражданина Великобритании, два - Йеменской Республики, по одному Германии, Израиля и Вьетнама. Кроме того, в регионе свадьбы сыграли и три человека без гражданства.

Но в целом за последний год география иностранных женихов и отцов сузилась и поблекла, свадеб стало меньше. Как и малышей, родившихся во Владимирской области у иностранцев (их число уменьшилось почти на сотню). И 2021 год стал первым за несколько лет когда никого из детей не усыновили иностранцы. За год до этого ребят усыновляли белорусы, а два года назад - итальянцы.