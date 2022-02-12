Во Владимире открылась выставка, посвященная древней рыбалке

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимиро-Суздальский музей-заповедник собрал из своих фондов несколько десятков разнообразных экспонатов на тему рыболовства и представил их на суд публики. Здесь можно увидеть не только древние части снастей, но также картины различных мастеров, посвященные рыбалке.

Древняя острога

Всего в зале Музея природы собрано 66 экземпляров, включая живопись, графику и археологические находки.

- На выставке представлена графика, которая по условиям хранения может выставляться в освещенном состоянии на очень короткое время, и экспонируется нечасто, - рассказала заместитель директора по науке Владимиро-Суздальского музея-заповедника Анна Горская.

Одними из наиболее ярких работ стали картина художника Рыбакова, посвященная ловле на Дальнем Востоке — именно она оказалась на эмблеме выставки, и картина владимирского мастера Кима Бритова, на которой изображен рыболов, в котором многие искусствоведы увидели самого Бритова. А самой старинной картиной стала графика французского художника середины XVIII века, изображающая турка, смотрящего на рыболовов у берегов утреннего Босфора.

Работа Кима Бритова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Есть здесь и множество других интересных работ, однако по-настоящему внимание посетителей, особенно рыбаков, привлекают археологические находки. Каждая из них — будь то крючки, остроги или поплавки, переносит нас на берега древних владимирских рек, еще полных крупной рыбы.

- О рыболовстве на территории древнего Владимирского края известно все-таки мало, но мы точно знаем, что рыбный промысел был развит хорошо со времен палеолита — древнего каменного века. Здесь представлены остроги — костяные, металлические. Самая древняя — костяная острога, датируется эпохой бронзы и раннего железа, - объясняет заведующий сектором природы ВСМЗ Денис Дуденков и тут же добавляет: - Многие виды рыб, видимо, вымерли навсегда на территории Владимирской области.

Осетровые деревни

Оказывается, в былые времена в реках владимирщины можно было встретить русского осетра, который заходил во время нерестового хода в Клязьму, Жиздру и другие реки. Сейчас он не может к нам попасть из-за многочисленных плотин гидроэлектростанций.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Также обитал в наших водоемах шип — редкая осетровая рыба, которую древнерусские документы называли «костливец». Иной древнерусский рыбак мог выудить и каспийского лосося.

- Как ни странно, одно из его нерестилищ было на реке Ушне — он поднимался из Волги, - говорит Денис Дуденков.

Также в реках Владимирского края встречалась белорыбица, которая через Клязьму добиралась даже до Москвы-реки.

- А в Муромском районе были так называемые язевые деревни, которые снабжали рыбой непосредственно государев двор — в XVII веке живые осетры владимирской земли вывозились в бочках в кормовые дворцы государя. Были целые деревни, которые занимались профессиональным рыбным промыслом, - рассказывает Дуденков.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тут же представлен целый набор древних кованых крючков. По словам специалистов, их возраст составляет не менее 1000 лет, и даже больше. Размеры их внушительные, хотя не совсем ясно, каким способом на них ловили — закидывали ли донки, либо использовали под ужение на поплавочную снасть или на живца, а возможно и просто багрили рыбу за бока во время нереста. В любом случае, на такой крючок мелочь точно не попадалась.

- Размеры рыбы были довольно внушительными. Во время проведенных в 2006 году раскопок на территории Владтелецентра, где копали двор Всеволода Большое Гнездо, были найдены огромные ямы, в которых было обнаружено разнообразие крупных костей рыб. Крупные костяные жучки осетровых (ряды костевых щитков — авт.) были очень внушительного размера — черепные достигали до 15 сантиметров в длину, - рассказывает Денис Дуденков. - Также было много костей леща, судака, щуки, окуня — все эти рыбы были съедены на территории княжеского двора.

Это не говоря о том, что археологи во Владимире обнаруживают множество позвонков сома с отверстиями, которые, очевидно, древние использовали в качестве пуговиц. Размеры этих позвонков говорят о том, что сомы тогда имели весьма солидные размеры — до нескольких десятков килограммов. Нынче такие экземпляры рыбаки зовут «трофейными».

Уникальный поплавок

Не меньший интерес вызывают древние грузила для сетей. Самые древние здесь представлены эпохой бронзы, а есть и древнерусские экземпляры. Любопытно, что материалы для древних грузил подбирались самые разнообразные — это были и керамические изделия, которые выделывали гончары, и грузила из известняка, который использовали при строительстве белокаменных зданий во Владимире.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Примечательно, что керамические грузила до сих пор время от времени попадаются на берегах Клязьмы, куда вымывает их река вместе с донными отложениями.

- Также имеется уникальный деревянный поплавок, который держит сеть на поверхности. Поплавки были деревянные, плетенные берестяные, кожаные, но дерево во владимирской земле сохраняется плохо из-за обилия кислорода, - объяснил Денис Дуденков.

Единственное, о чем жалеют сотрудники музея — удалось показать далеко не все экспонаты. К сожалению, многие из них настолько хрупкие, что просто не могут выставляться. Тем не менее, желающим окунуться в мир древней владимирской рыбалки здесь точно будет интересно.

КОНКРЕТНО

Выставка под названием «Рыбалка — занятие древнее» будет работать с 11 февраля по 24 апреля. Посетить ее можно в музее природы, расположенном во Владимире на улице Мира, 19. Режим работы - с 10.00 до 17.00 каждый день, кроме понедельника и второго вторника каждого месяца (санитарный день). Стоимость билета составляет 200-250 рублей.