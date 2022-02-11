В течение двух недель Владимирская область может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом

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Уже на протяжении четырех последних недель в регионе – всплеск заболеваемости. И это не только коронавирус, но и микс ковида и ОРЗ, а также грипп «А». Показатель заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 7664.

- На пятой неделе зарегистрировано повышение заболеваемости в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, но особенно среди детей до одного года и людей старше 65 лет. Они входят в группу риску по течению заболевания и осложнениям, - подчеркнула официальный представитель областного управления Роспотребнадзора Дарья Никитина.

На 56 процентов больше заболевших стало среди пенсионеров 65 и старше, на 61 процент выросло число пациентов среди людей 50-64 лет, на 62 процента – среди работоспособного населения 30-49 лет, на 60 процентов – среди молодежи в возрасте 18-29 лет и на 64 процента – среди детей. При этом последние составляют 34 процента от всех заболевших. И число маленьких пациентов будет и дальше расти, поскольку они не вакцинированы.

Несмотря на это, по прогнозу департамента здравоохранения, через две недели пандемия выйдет на стабильное плато.

- Ежедневно в поликлиники области обращаются до 25 тысяч жителей, это в два раза больше, чем обычно. Но процент случаев ковида сокращается. Если раньше каждый второй мазок был положительный, то сейчас в ряде районов подтверждения получают только в 30 процентах случаев. При этом тестируется по 800-1000 человек в сутки, - заявил и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов.

Лидером по заболеваемости стал Ковров, поскольку здесь очередная волна пандемии стартовала позже, чем в остальных городах. И «город оружейников», по сути, накрыло только сейчас.

К слову, из отправленных за неделю в НИИ другого региона 700 проб заболевших коронавирусом штамм «омикрон» был определен только в 75 процентах случаев. В остальных 25 процентах выявляют штамм «дельта».

КСТАТИ

Как сообщила официальный представитель областного Роспотребнадзора Дарья Никитина, все переболевшие коронавирусом в течение семи и более дней могут не сдавать ПЦР-тест для выписки. Однако если пациент все еще плохо себя чувствует, то врачи поднимают вопрос о продлении больничного или госпитализации.