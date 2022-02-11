Под Владимиром трасса М-12 «продублирует» половину Южного обхода

Фото предстоавлено госкомпанией "Автодор".

На днях представители Госкомпании «Автодор», занимающиеся строительством скоростной автотрассы М-12, рассказали о планах на четвертый квартал 2022 года. По словам дорожников, к этому времени они собираются уже открыть часть будущей трассы, которую возводят в рамках второго этапа строительства.

Автобан в помощь

В настоящее время на втором этапе строительства М-12 идут работы на участке от начала Южного обхода Владимира в районе Энергетика до автотрассы «Владимир — Муром — Арзамас» в том месте, где она поворачивает на Гусь-Хрустальный. Именно на этом кусочке дорожники пообещали открыть «рабочее движение» - по семнадцати из 37 километров второго этапа.

Фото предстоавлено госкомпанией "Автодор".

- Это позволит разгрузить дорожную сеть Владимирской области, в том числе переключить часть трафика с Южного обхода Владимира, - посулили в ГК «Автодор».

Правда, многих автолюбителей и водителей-профессионалов смутил термин «рабочее движение» — часть шоферов решила, что речь идет о пропуске только самосвалов, занятых на строительства автобана. Однако представители госкомпании поспешили успокоить — на самом деле дорогу откроют для всех.

- Когда движение открывается только по части этапа, а на другой его части еще идет стройка, это и называется «рабочим движением», - объяснила официальный представитель ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Проще говоря — новой трассой действительно смогут воспользоваться все желающие.

- К концу 2022 года мы планируем практически везде обеспечить такой проезд по М-12, - добавили в «Автодоре», имея ввиду не только Владимирскую область.

Фото предстоавлено госкомпанией "Автодор".

Правда, пока в дорожном ведомстве затруднились ответить на вопрос, будет ли «дублер» Южного обхода на это время платным — этот вопрос обещают решить ближе к открытию.

Южный объезд перегружен на 110 процентов

В Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области смотрят на открытие «дублера» Южного обхода положительно, однако и особого энтузиазма по этому поводу пока не высказывают. Скорее — выражают осторожный оптимизм.

- Безусловно, открытие любой новой автодороги всегда положительно сказывается на ситуации в части дорожного движения. Однако сейчас невозможно доподлинно говорить, какие это принесет плюсы, и как именно скажется на состоянии аварийности, в том числе, на Южном обходе Владимира, - рассказал заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.

Аварийность на Южном обходе действительно довольно высокая, так что многие справедливо полагают, что новая дорога позволит снизить напряженность. Этого же мнения придерживаются и наши автоэксперты.

Фото предстоавлено госкомпанией "Автодор".

- Объективно, Южный объезд на участке от съезда в районе Энергетика и до поворота на Коняево, где он расширяется до четырех полос, загружен буквально на 110 процентов, - говорит председатель федерации по автослалому Владимирской области Евгений Ерофеев. - Там невозможно двигаться, к тому же дорога довольно сильно разбита как раз из-за строительства этой платной трассы. Поэтому введение в эксплуатацию нового участка позволит разгрузить данный отрезок, и часть трафика, который направляется в сторону Мурома и Гусь-Хрустального, направится по нему.

Кроме того, полагает наш автоэксперт, особенно актуальным введение участка будет в периоды дачных сезонов, когда трафик существенно возрастает.