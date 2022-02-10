Во Владимирской области выросло число заболевших педагогов

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Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в последние дни продолжает бить все рекорды, школы Владимирской области стали постепенно выходить с дистанционного обучения. Так, на сегодняшний день из 365 школ удаленно учатся лишь 16 образовательных учреждений, 152 школы работают в смешанном формате (на прошлой неделе было всего 52).

К слову, если ранее на дистанционное обучение переводили классы при одном заболевшем ковидом, то сейчас это необходимо сделать, если в классе болеет 20 процентов учеников. И неважно, какой диагноз им поставили — ковид, ОРВИ или грипп.

Если говорить о детских садах, то из 472 на карантине находятся 10, в 48 дошкольных учреждениях закрыты отдельные группы. Из 35 учреждений среднего профессионального образования лишь одно учится дистанционно. И одно учреждение дополнительного образования из 99 находится на удаленном обучении.

- В целом за прошлую неделю количество образовательных учреждений, которые используют дистанционный формат, сократилось наполовину. С другой стороны мы отмечаем, что заболеваемость педагогов выросла значительно – с 9 до 12 процентов, - сообщила и.о. директора департамента образования Светлана Болтунова.

Если говорить о заболеваемости учащихся и студентов, то она осталась на таком же уровне – 20 процентов. В половине случаев выявлен ковид, в остальных – ОРВИ.