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Общество10 февраля 2022 8:00

Ревнивец, взорвавший на Ковровском рынке гранату, сядет на 11 лет

Лишившийся руки мужчина не признал, что задумывал убийство
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото из открытых источников.

Фото из открытых источников.

Ковровский городской суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя Максима Волкова, взорвавшего гранату на «Октябрьском рынке» и покалечившего несколько человек.

Все произошло 1 ноября 2020 года. Мужчина пришел на самый крупный рынок города, чтобы поговорить с бывшей женой. Он подозревал, что у нее появилась новая любовь как раз на работе и хотел разобраться. В качестве аргумента горожанин прихватил с собой ручную гранату, которую нашел на придомовом участке в деревне Карики. Он оставил ее себе, хранил на даче в Клязьминском городке, а 1 ноября забрал.

В одном из рыночных павильонов он встретился с женой. Они начали ругаться. В пылу ссоры ревнивец выхватил гранату и выдернул чеку. Мужчину пытались сначала успокоить, потом остановить. Завязалась борьба, ревнивец выронил гранату и прозвучал взрыв. Пострадали два сотрудника рынка – продавщица соседнего отдела и начальник бывшей жены, к которому и ревновал мужчина. Один из раненых получил легкий вред здоровью, другой – тяжкий. Самому ревнивцу оторвало кисть руки.

фото: vk.com/podslushanokovrov1.

фото: vk.com/podslushanokovrov1.

В суде ковровчанин, которого обвиняли в покушении на убийство и незаконном хранении и перевозке взрывного устройства, вину не признал. Он заявил, что убивать никого не собирался, а просто хотел напугать бросившую его женщину. Уверял он и что не знал, что граната боевая. Только предполагал.

Но суд счёл его виновным по обеим статьям, теперь ревнивец отправится в колонию строгого режима на 11 лет и заплатит штраф в 5000 рублей. После отбывки срока его ждет ещё ограничение свободы на полтора года. Кстати, приговор мог быть значительно строже – ему грозило вплоть до пожизненного заключения. Впрочем, он может ещё измениться: приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в областном суде.

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