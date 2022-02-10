Из-за коронавируса «Лыжню России» в трех городах Владимирской области перенесли на несколько дней

. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ней может принять участие любой человек, независимо от его возраста и уровня спортивной подготовки. Главное, чтобы был допуск от врача (речь идет о детях до 18 лет, взрослому достаточно предоставить письменное согласие).

По традиции, соревнования пройдут в самых крупных городах Владимирской области. «Лыжня России» изначально планировалось провести во всех городах одновременно 12 февраля. Однако из-за заболеваемости в некоторых муниципалитетах перенесли забег на более поздние сроки: в Камешково — на 19 февраля, в Гороховце — на 13 февраля, в Александрове на неопределенный срок, Меленки проведут забег в Муроме. В городе на Оке, Суздале и Владимире лыжные соревнования остались на прежней дате.

Из-за ковидных ограничений на каждой дистанции планируется участие не более 500 человек. Соревнования будут проходить без зрителей. На входе к месту соревнований будут измерять температуру. В палатках для обогрева установят санитайзеры, будет соблюдаться масочный режим.

Жителей областного центра 12 февраля будут ждать в парке «Дружба» в 11 часов. Первыми на старт выйдут дети 2012 года рождения и младше. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1 километр. В полдень пять километров побегут жители 2004-2011 годов рождения, в 13 часов на старт ждут лыжников 2003 года рождения и старше. Они пробегут 10 километров.

Кстати, в Подмосковье участники лыжной гонки смогут поучаствовать в костюмированных конкурсах. По этому же пути пошли в Муроме. Там организуют «ретро – забег» с дистанцией 300 метров (круг по стадиону спортивной школы «Верба»). Основное условие для выхода на старт этого забега - экипировка 50-80-х годов XX века (шапочка, свитер, шаровары, гетры-гольфы и т.п.) и деревянные лыжи на ремнях или старых креплениях с ботинками. Все пришедшие к финишу получают диплом участника «ретро – забега», веселые фото и положительные эмоции.

Самых быстрых участников наградят кубками, дипломами и подарками от спонсоров.

КОНКРЕТНО

Подать заявку на участие в «Лыжне России» можно до 11 февраля в МБУ «СШОР №3» по адресу: улица Верхняя Дуброва, 2а, с 9 до 18 часов (перерыв с 12 до 13 часов). В день старта зарегистрироваться будет нельзя. Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и медицинское заключение. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8(4922)54-32-96.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тренер и исполнительный директор некоммерческого фонда олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва Владимир Малашенков в эфире владимирского Центра управления регионом рассказал о нехватке молодых тренеров во Владимирской лыжной школе олимпийского резерва. А ведь школа носит даже имя олимпийского чемпиона из Владимира Алексея Прокуророва. Сейчас с детьми занимаются тренеры пожилого возраста, например, одному из них уже 86 лет! Однако молодые кадры по окончании учебы не спешат их сменить. Многие уезжают на заработки в Москву, что неудивительно, ведь зарплата тренеров – всего 12 тысяч рублей! По словам Малашенкова, у пожилых наставников есть хотя бы пенсия, а молодым тренерам на такую зарплату не прожить.