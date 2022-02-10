Во Владимире благоустроят пойму Клязьмы ради второго моста через реку

Пока во Владимир через Клязьму можно попасть только через один мост. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В городской администрации разработают проект планировки территории лугопарка в пойме реки Клязьма. Речь идет о территории, которая ближе всего располагается к площади Фрунзе.

В этом районе, по планам горадминистрации, появятся пешеходные дорожки, площадки и инженерная инфраструктура. Хотя проект ждет общественное обсуждение, он связан отнюдь не с созданием зоны отдыха. На огромной территории в 420 гектаров решено благоустраивать пойму в связи со строительством второго моста через Клязьму, а также дороги, которая пройдет в сторону Судогодского шоссе. При проектировании нужно учесть особенности рекреационной зоны, в том числе тот факт, что Клязьма сильно разливается в период весеннего половодья, а значит, будущие дорожки и лавочки, как и саму дорогу, нужно защитить от затопления.

Напомним, проектирование второго моста через Клязьму анонсировали осенью прошлого года. Он нужен для строительства Восточного объезда города, который пройдет от дорожного узла площади Фрунзе. Мост соединит площадь с микрорайоном Заклязьменским. Дальше по планам дорога будет соединять Судогодское шоссе и подъезда к микрорайону Лунево.

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В городской администрации готовы учесть пожелания жителей и представителей юридических лиц в работе над проектом. Все предложения и пожелания можно присылать в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, 47.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кстати, не забываем про еще один мост через Клязьму, который возводится усилиями строителей, прокладывающих в регионе платную трассу М-12. Работы уже начались. Новый мост с четырьмя опорами длиной около 430 метров появится на 104-м километре скоростного платного шоссе М-12 «Москва – Казань», его построят неподалеку от поселка Мостострой.