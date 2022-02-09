На прожекторы для Успенского собора потребуется 6,5 миллионов рублей

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

В прошлом и позапрошлом году Владимирской епархии было возвращено два здания — флигель бывшей семинарии, более известный, как помещения худграфа на улице Большой Московской, а также «Дом ректора» на той же улице. В настоящее время в обоих зданиях проводятся ремонтные работы.

Школа сестер милосердия

По словам владыки Тихона, в здании худграфа сейчас ведется косметический ремонт.

- На первом этаже будет спортивный комплекс — спортзал, тренажерный и борцовский залы, раздевалка и комната для хранения инвентаря — они почти уже готовы, - рассказал митрополит Тихон. Все это будет сделано для семинаристов.

А вот на втором этаже разместится иконописная школа и ее же мастерская — там планируется обучать детей, причем несколько юных воспитанников уже набрали.

Тут же разместится социальная служба Владимирской епархии, которая работает с наркозависимыми и бездомными людьми, но будет здесь открыт и особенный отдел — по обучению сестер милосердия, которые смогут оказывать паллиативную помощь безнадежным больным.

- Уход за тяжелобольными во Владимире не особенно практикуется, так что придется обучать сестер милосердия. Здесь у нас будут проводиться занятия, а также конференции, - поделился владыка и объяснил, что сестры милосердия смогут затем помогать в самых различных медучреждениях региона.

А на третьем этаже бывшего худграфа священнослужители собираются разместить гостиницу для паломнической службы на 80-100 мест, так как гостиницы на Студеной горе при храме Архангела Михаила в периоды сезонов просто недостаточно. Тут же планируется разместить пункт питания — кафе под названием «Историческое», в котором меблировка будет выполнена под старину, а туристов угостят монастырскими кушаньями, пирожками и морсами.

Что до «Дома ректора», то здесь Владимирская епархия намерена обустроить Дом молодежи. Сейчас здесь также делается косметический ремонт.

- Здесь откроется общедоступная библиотека книг духовно-нравственного содержания, молодежное кафе, актовый зал и пять офисов молодежных отделов епархии, - рассказал митрополит Тихон.

Тут же будут заниматься с юными казаками, скаутами и любителями исторической реконструкции. Священнослужители надеются открыть Дом молодежи уже в нынешнем году.

Ничейная колокольня

Но самым злободневным вопросом для Владимирской епархии, как и для всех владимирцев, является вопрос реконструкции Успенского собора. Его колокольня 75 лет фактически была ничейной. Лишь недавно по просьбе митрополита Тихона колокольню передали епархии.

Митрополит Тихон. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Когда я познакомился с историей этого собора то узнал, что в 1944 году по просьбе епископа Анисима Фестинатова сам товарищ Сталин передал этот собор РПЦ, началось восстановление, но в 1976 году четверик передали во Владимиро-Суздальский музей-заповедник и он был взят под охрану ЮНЕСКО. Теперь у нас заключен договор на совместное использование — есть время, когда музей впускает по билетам, а есть время богослужений. Четверик находится в ведении музея, Георгиевский предел ближе к колокольне в собственности епархии, а колокольня оказалась забытой на 75 лет, хотя и состояла на балансе Росимущества, - рассказал митрополит Тихон.

Естественно, за эти годы колокольня пришла в плохое состояние — она обветшала, а местами стекла заменили листы фанеры. А теперь возникла проблема и с храмовой подсветкой.

- В прошлом году погас последний фонарь в подсветке этого собора. Я провел переговоры тогда еще со Светланой Мельниковой (бывший директор ВСМЗ — Авт.) и Андреем Шохиным, но особенного энтузиазма не увидел. Но Господь послал благодетеля, который взял на себя сделать проект по подсветке Успенского собора бесплатно, и мы уже согласовали его с городом и музеем, - рассказывает владыка.

Правда, договорились, что подсветка будет на старых точках, однако дело оказалось очень затратным.

- Когда подсчитали выяснилось, что маленькие прожекторы придется закупить на 6,5 миллионов рублей. Поэтому теперь нам предстоит задача найти еще и тех, кто это оплатит, - объяснил митрополит Тихон.

Теперь же предстоит заказывать проекты реставрации колокольни, где местами уже растут деревья. Локальные работы на отдельных участках уже удалось начать благодаря достигнутой договоренности с госинспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области.

Однако митрополит понимает, что полностью Успенский собор можно восстановить только совместными силами ВСМЗ и Владимирской епархии, однако энтузиазма со стороны музея тоже пока немного. Как говорит владыка — музей не мешает, но и «особенного сотрудничества нет».

- Со Светланой Мельниковой отношения были более теплыми, чем с нынешним директором Сергеем Рыбаковым - мы проводили больше встреч. Но сейчас мешает ковид, поэтому пока мы с Рыбаковым переписываемся, ведем речь о приведении в порядок Успенского собора. И давление со стороны журналистов здесь будет полезно, - резюмировал митрополит Тихон.