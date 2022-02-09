«Опасность с воздуха»: на крышах Владимира скопился метровый слой снега и трехэтажные сосульки

Даже на центральных улицах сосульки сбивают редко. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Едва столбики термометров перебрались выше нулевой отметки, как жители Владимира начали в соцсетях делиться фотографиями метровых сосулек и не убиравшихся всю зиму крыш. При плюсовой температуре они превратились в крайне опасное «ледяное орудие», грозящее рухнуть в любой момент, и хорошо, если не на голову.

«Сюрприз» на крыше

Как показал небольшой рейд по отдельным спальным районам Владимира, ситуация везде разная. Если на центральных улицах и в районах новостроек крыши и карнизы более-менее расчищены, то во дворах хрущевок, брежневок и сталинок все несколько иначе.

Самые крупные сосульки мы обнаружили на улицам Крайнова и Балакирева. Вот, например, самая настоящая глыба на доме №43-г по улице Балакирева.

"Сосуля" на улице Балакирева. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Но если такие огромные глыбы — сравнительная редкость, то более мелкие, но не менее опасные сосульки, оказались буквально повсюду. По большей части страдают от них и снежных завалов двух- и трехэтажки. В районе двухэтажек, ограниченном проездом Стасова, улицами Стасова, Балакирева и Сурикова, с крышами просто беда — почти все они оказались под толстым слоем снега, который кое-где уже поехал с покатых кровель. Здесь же во многих местах висят сосульки. Часть из этих снежных «сюрпризов» прямо грозит жильцам верхних этажей, балконы которых практически ничем не защищены.

Похожую картину можно наблюдать в жилых массивах в районе улиц Тракторной и Гастелло — пятиэтажки почти свободны от сосулек, но если пройти в район сталинских «двушек» на улицах Асаткина, Никитина и Молодежной, то там прямо над тротуарами опасно свисают «снежные купола» и, опять же, многочисленные сосульки. Исключением не стала даже сравнительно крупная улица 850-Летия, где над головами прохожих тоже образовались достаточно большие «сталактиты». Причем на момент нашего обхода реальной очисткой кровли занимались в этом районе лишь в двух местах — по улице Молодежная, 3 на крыше трудилась целая бригада, а на улице Асаткина, 9 работал один-единственный альпинист, который вынужден был кидать снег на тротуар без подстраховки снизу. В других местах работы по очистке кровель не проводилось, лишь некоторые крыши частично привели в порядок, но только по краям, хотя в центре снежные массы на покатых кровлях так и остались лежать.

Улица Молодежная. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Исключением не стала даже центральная улица Горького, где в отдельных местах сосульки можно заметить висящими над входами в магазины.

Бить рублем руководство

В мэрии областного центра признали, что ситуация в городе с очисткой кровель и карнизов действительно серьезная.

- Работы проводятся каждый день, управляющие компании ежедневно удаляют снег, наледь и в особенности сосульки. Но ситуация не самая простая — местами крыши завалены едва ли не метровым слоем снега. Где-то управкомпании справляются, где-то, увы, нет, - констатировал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

По словам Карпиловича, городские власти постоянно получают сигналы по поводу сосулек от жителей — как напрямую, так и через соцсети. Реагировать стараются на все обращения, однако автовышки, при помощи которых убирают сосульки, сейчас буквально нарасхват, и далеко не у всех «управляшек» они есть в наличии.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В городе работают несколько бригад промышленных альпинистов но, опять же, по заказам управляющих компаний, - объясняют в мэрии.

В горадминистрации заявляют, что в последнее время все чаще стали прибегать к штрафам. Десятки и даже сотни административных протоколов выписывают провинившимся «управляшкам», но даже такие меры далеко не всегда помогают исправить ситуацию.

- Поэтому в последнее время мы перенесли карающий меч на руководителей, и штрафуем теперь не управкомпанию, как юридическое лицо, а конкретного директора. Когда человек лично получает штраф, реакция совсем другая, и переложить условным регрессом штраф на плечи жителей уже не получится, - говорит Александр Карпилович.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам градоначальников, нередко свои проблемы управкомпании объясняют «упавшей собираемостью платежей», но в мэрии считают такие объяснения отговорками — подавляющее большинство жителей исправно платят по счетам.

- Поэтому в случае ненадлежащего их оказания можно и даже нужно жаловаться в городское Управление ЖКХ, либо по телефону «05», - резюмировал Александр Карпилович.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На прошлой неделе мы писали про то, как при уборке проезжей части на проспекте Ленина в районе ТЦ «Крейсера» огромные пласты снега свалили на обочину, и при этом повредили липовую аллею, высаженную в этом месте к 70-летнему юбилею Владимирской области. Многие молодые деревца просто согнули пополам. Власти обещали вывезти снег в ближайшее время.

Мы спросили у чиновников, когда же это все-таки сделают. Как рассказали в мэрии, специалисты постараются вывезти снег в течение ближайшей семидневки, если позволят условия. «Так как деревья придется откапывать вручную, дабы их не повредить, придется ждать, пока снег станет более рыхлым», - пояснили в горадминистрации.