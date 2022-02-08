Владимирская область готовится к большому половодью

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области 8 февраля состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На нем спасатели начали подготовку к предстоящему паводку пожароопасному сезону.

Затопить может 1500 домов

Как сообщил заместитель руководителя Владимирского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Олег Кузьмичев, в нынешнем году после обильных снегопадов высота снежного покрова в регионе в 1,5-2 раза превысила норму. Толщина снега варьируется от 48 до 66 сантиметров.

По словам специалиста, запас воды в снеге тоже превышает норму, и хотя уровень паводка будет зависеть от многих факторов, в том числе и от процесса таяния снега, но уже сейчас есть высокая вероятность того, что вода в период грядущего половодья достигнет высоких отметок.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Петр Денисов доложил о ходе подготовки к безаварийному пропуску половодья.

- При развитии наихудшего сценария в зоны возможного затопления могут попасть 23 населенных пункта – это более 1500 домов, 28 участков автомобильных дорог. От основных территорий может отрезать 31 населённый пункт, - рассказал Петр Денисов.

В настоящее время специалисты планируют провести распиловку льда в Вязниковском районе, тут же предполагается расчистка русел рек. А в Кольчугинском районе лед будут чернить. Также особое внимание уделят участкам, на которых используются наплавные и низкие мосты.

На случай эвакуации людей из зон подтопления готовы развернуться 166 стационарных пунктов временного размещения. Также уже традиционно готовятся такие социальные меры, как заблаговременная выдача пенсий, подготовка запасов продуктов и медикаментов (особенно это касается Заречной зоны Вязниковского района, каждый год временно отрезаемой от «Большой земли»), а также организация работы пожарных постов и средств связи.

Паводковую обстановку планируется контролировать при помощи 11 гидропостов, расположенных в разных уголках региона, а также четырех беспилотников и одного вертолета Ми-8. Кроме того, за ситуацией станут следить пешие патрульные группы.

Нет пожарных водоемов

Что касается пожароопасного периода, то начальник регионального главка МЧС генерал-майор Алексей Купин обозначил ситуацию не с лучшей стороны. Речь идет о том, что муниципалитеты слишком слабо принимают меры к грядущему весенне-летнему сезону. В результате этого может сложиться ситуация, аналогичная той, что была в прошлом году, когда весной в Гусь-Хрустальном районе в деревне Першково из-за одного загоревшегося строения выгорел десяток построек.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Гущенков заметил, что в 2021 году проверки показали, что в муниципалитетах имеется ряд нарушений, в том числе то, на что постоянно сетуют пожарные — отсутствие подъездов к пожарным водоемам, плохая организация разворотных площадок возле них, либо полное их отсутствие, а также отсутствие указателей. В некоторых деревнях и селах противопожарные водоемы отсутствуют вовсе, что доставляет пожарным существенные затруднения в случае крупных ЧП.

В связи с этим муниципальным властям рекомендовано организовать уборку сухостоя, а также ликвидировать свалки, в том числе горючих отходов.

Решение областной КЧС направлено во все муниципалитеты Владимирской области.