Во Владимире дорогу к гимназии №3 на улице Луначарского закрыли двойной сплошной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На днях жители улицы Луначарского опубликовали в социальных сетях видеоролик, снятый из окна жилого дома, расположенного напротив перекрестка улиц Луначарского и Менделеева у гимназии №3. На нем хорошо оказалось видно, как множество автомобилей без зазрения совести пересекает сплошную линию, чтобы повернуть к гимназии. Однако раньше никакой «сплошной» на этом месте не было.

«Подарок» к ноябрьским праздникам

В видеоролике автомобили, следующие в обе стороны, дружно поворачивают на улицу Менделеева, вежливо уступая друг другу. Причем поворачивали все — как справа, так и слева, невзирая на явный запрет.

Как рассказали водители, которые проезжают по улице Луначарского постоянно, двойная сплошная появилась там не так давно и действительно вводит многих в заблуждение.

- Как я понял, ее нарисовали после ремонта. Причем «загородили» не только поворот на улицу Менделеева, которую показали в ролике, но и всю длину улицы. Например, я не могу повернуть к родственникам во двор, хотя всю жизнь поворачивал, - рассказал «КП» автолюбитель со стажем Александр.

Другие владимирцы тоже справедливо возмущались внезпаным «препятствием» на ровном месте.

- По большей части это машины людей, которые везут детей в гимназию №3. Что поделать, если иначе туда не проехать? Конечно, можно развернуться на соседнем перекрестке, но это создаст громадный затор. Вот и думай что лучше — нарушать или создавать пробку, - рассуждает жительница Владимира Татьяна.

В отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру рассказали, что о существовании «сплошной» на Луначарского хорошо знают.

- Она появилась там действительно после ремонта, после ноябрьских праздников, однако окончательное решение о такой разметке принимали власти города, - объяснил инспектор ОГИБДД по городу Владимиру Сергей Марканов.

Другой наш источник в Госавтоинспекции признался, что «сплошная» хотя и нарисована, но по факту и вправду не совсем вписывается в городскую действительность.

- Особого смысла в этом месте в «двойной сплошной» мы не видим, аварийным этот участок тоже никогда не был. Поэтому и каких-либо специальных рейдов из-за этой разметки мы также не планируем. Однако если будут поступать жалобы, мероприятия проведем, - рассказал собеседник в погонах.

Как нам лучше ездить

Что до городских властей, то в мэрии не скрыли, что появление «неудобной двойной сплошной» появилось там неспроста, и вина здесь даже не на муниципальной власти, а на федеральных законах.

- Два года назад была разработана схема, согласно которой практически везде были закрыты левые повороты. Например, осенью возникали вопросы в районе улицы Красноармейской по такому же поводу. Но схему разрабатывали и принимали не мы, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Победила на электронных торгах организация ООО «ДорМостПроект» из Воронежа. Именно ее специалисты колесили по Владимиру и придумывали, как нам будет лучше ездить.

- В соответствии с их документом разметка на улице Луначарского и появилась, - признал официальный представитель мэрии Алексей Алекин. - Однако этот документ согласовывался с целым перечнем заинтересованных организаций, в том числе и с Госавтоинспекцией, а главная его цель одна — сделать дорожное движение безопасным.

Еще один наш источник в рядах городской власти добавил, что «двойная сплошная» на Луначарского — далеко не самое удивительное предложение воронежцев.

- «Интересных» вариантов, подвергнутых критике нашими экспертами, было предложено много. Но самым ярким стало предложение, которое повергло нас в состояние аффекта. Они спросили, знаем ли мы, почему у нас постоянные заторовые ситуации на улице Дворянской с переходом на проспект Ленина? И предложили ликвидировать овальную разделительную клумбу на Садовой площади якобы для расширения рядности, - рассказал представитель городской власти.

Однако собеседник признал, что и здравых предложений поступало немало, в число которых попало и множество закрытых левых поворотов.

В любом случае, в мэрии пообещали, что если владимирцы начнут делать соответствующие обращения, схема будет пересмотрена, и тогда «двойную сплошную» на Луначарского могут ликвидировать.