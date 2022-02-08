Во Владимирской области за год число умерших выросло на 20 процентов

Коронавирус, конечно, повысил смертность в регионе, но он не является единственной причиной такого резкого роста умерших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимирская область давно стала вымирающим регионом: последние несколько лет смертность в области неизменно превышает рождаемость. А два пандемийных года только усилили эту тенденцию.

Так, по данным Владимирстата, в последнем квартале 2021 года в регионе родилось 8959 малышей - против 9195 в последнем квартале 2020. При этом число умерших за этот же срок заметно выросло - 26195 в 2021 против 21825 в 2020. То есть смертность выросла на 4370 человек. Умирает в три раза больше людей, чем рождается. Примерно из каждой тысячи жителей в регионе ежегодно умирает 21 человек. В 2020 году умирало 17 человек из тысячи. Число умерших малышей до года выросло с 54 до 60 - столько скончалось за три месяца.

По сравнению с январем-ноябрем 2020 года число родившихся уменьшилось на 2,6%, умерших увеличилось на 20%. Коэффициент рождаемости уменьшился на 1,4%, а коэффициент смертности увеличился на 22,2%. Коэффициент детской смертности увеличился на 14,0% и составил 6,5 на 1000 родившихся. Естественная убыль выросла до 17 236 человек. Для сравнения - в конце 2020 года она была на уровне 12 630 человек.

В 2022 году эта тенденция сохранилась: за январь родилось 694 ребенка, причем трое уже родились мертвыми, скончалось 2398 человек. Как всегда, в лидерах по рождениям и смертям Владимир - 258 младенцев, 548 скончавшихся. На втором и третьем местах по числу новорожденных Ковров и Муром - 89 и 75 младенцев соответственно. А умирают много в Коврове (245 человек за январь), Муроме (244), Александровском районе (215), Вязниковском районе (181), городе Гусь-Хрустальном (150) и Петушинском районе (118). Кстати, одним коронавирусом такой рост смертности не объяснить. Согласно официальным данным, за все время пандемии в области скончалось 3124 человека, а за последний месяц - 168 человек.

Но при этом в область снова стали приезжать люди. За последние три месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года миграционная убыль сменилась миграционным приростом. Регион пополнился аж на 305 жителей - по два с половиной человека на каждые десять тысяч жителей области, а за аналогичный период 2020 года область потеряла 1050 жителей. Большинство пополнивших ряды жителей Владимирской области приехали из ближнего зарубежья, преимущественно из Таджикистана, Армении и Узбекистана.