Владимирские врачи бегут в Москву даже не из-за зарплат, а из-за переработок

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Этим вопросом в ЗС озадачились еще месяц назад, создав специальную рабочую группу. И вот в первых числах февраля ее члены отчитались о том, почему врачи бегут из Владимирской области.

Виновата индексация пенсий

В рабочую группу вошли представители облздрава, депутаты Заксобрания, руководители ведущих клиник области. Сопредседателями были избраны врио вице-губернатора по соцполитике Константин Баранов и заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов.

За месяц члены рабочей группы выяснили, что меры господдержки довольно эффективны – они привлекают в регион в год около полутысячи специалистов. Однако прирост нивелируется оттоком (в основном, в Москву). Ситуация усугубляется тем, что 30% персонала больниц и поликлиник – люди в возрасте. Сейчас, в период пандемии, им особенно трудно. Подводит собственное здоровье, и выдерживать нагрузку становится тяжело. Дополнительный риски создает пресловутая система перерасчета пенсий: чтобы получить индексацию, приходится фиктивно – на месяц – «увольняться», а потом снова трудоустраиваться. Но после такого искусственного перерыва возвращаются не все.

Из региональных мер поддержки самые эффективные, по оценкам специалистов – программы по «скорой помощи» и по выплатам врачам первичного звена. Суммы солидные – по 2 миллиона рублей. Но и здесь не все однозначно. Дело в том, что работают эти инструменты одинаково и во Владимире, и в других крупных городах – Муроме, Коврове, Александрове, Гусь-Хрустальном. Областной центр оказывается в преимущественном положении – желающих получить работу во Владимире всегда больше, чем в районах. Члены рабочей группы сошлись во мнении: выплаты было бы правильно несколько дифференцировать - сделать их в территориях чуть выше владимирских.

Служебные квартиры отдать в собственность врачам

Что касается причин увольнения и перехода на другое место работы (часто за пределами области), то на первое место вышли даже не зарплаты, хотя они тоже больной вопрос, а огромные перегрузки. Средний коэффициент совместительства – 1,7. Виноват и дефицит кадров – приходится работать «за себя и за того парня» – и стремление заработать: на одну ставку не проживешь. «Дорожная карта» увязывает зарплаты медиков со средней зарплатой по региону, и обойти этот потолок никак нельзя. Поэтому особенно актуальным становятся различные меры так называемого «нематериального стимулирования». В первую очередь, предоставление служебных, а затем переходящих в собственность, квартир.

- Среди шагов, способных выправить ситуацию, есть долгосрочные меры, а есть первоочередные. Жилье, конкурентоспособные зарплаты и комфортные условия труда – вот главные задачи, которые нужно решать прежде всего», - прокомментировал выводы экспертов Константин Баранов.

Заместитель председателя Законодательного Собрания, сопредседатель рабочей группы Роман Кавинов, отметил, что в перспективе правильно было бы выйти на масштабные федеральные решения, к примеру, о выравнивании базовых окладов медиков на территории всей страны.

- Но это процесс небыстрый, и сейчас мы сосредоточены, в первую очередь, на том, что можем предпринять на своем уровне. Внимательно изучаем имеющиеся инструменты, думаем, как их усовершенствовать. Возможно, будем выходить с инициативой увеличить некоторые виды выплат. В ближайшее время проведем масштабный опрос медиков, эти данные нам помогут сделать правильные выводы. Думаю, к следующему заседанию мы выйдем на конкретные рекомендации и будем готовы представить их губернатору, - сказал Кавинов.