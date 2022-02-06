Житель Сунгиря погиб от удара камнем по голове

Фото из январского выпуска "Кратких сообщений Института археологии".

Исследования стоянки Сунгирь все больше напоминают настоящий детектив. На этот раз ученые смогли установить причину смерти древнего человека, жившего 27 тысяч лет назад. Оказалось, что его убили.

Но обо всем по порядку. В 1964 году во Владимирской области студент Хохольчик, прокапывая лопатой контрольный штык над раскопом, неожиданно нашел человеческий череп. Из-за удара лопатой он частично раскололся. Ученые Михаил Герасимов и Отто Бадер установили, что остальные кости человека съехали вниз по склону из-за оттаивания промерзшего грунта. Под черепом они обнаружили в суглинке темные пятна.

Другой студент Коновалов, расчищая землю, обнаружил скелет «индивида Сунгирь 1», который был покрыт бусинами и охрой. Он тоже задел череп, из-за чего на нем появилась зарубка.

Через несколько дней череп достали из раскопа. При изучении выяснилось, что рядом с местом повреждения лопатой есть более крупное сквозное отверстие. И вот сейчас, спустя почти 60 лет, антрополог Сергей Васильев предположил, что череп изначально повредила отнюдь не лопата студента. Чтобы проверить эту гипотезу, череп подвергли компьютерной томографии и сделали трехмерную реконструкцию. Выяснилось, что сквозное отверстие — это след от смертельного удара, нанесенного 27 тысяч лет назад.

«Мы констатируем, что данная травма могла быть нанесена острым лезвием твердого массивного предмета с ограниченной поверхностью под углом, близким к 90 градусам. Вероятнее всего, подобные очертания, необходимые вес и массивность могли иметь камень случайно подобранной формы, крупный массивный скол или край толстого массивного плоско-выпуклого бифаса» - сообщают исследователи в январском выпуске «Кратких сообщений Института археологии».

Ученые попытались восстановить события того времени. Они полагают, что в момент удара житель Сунгиря мог лежать на спине, а противник сидел на его груди, удерживая орудие убийства двумя руками. Второй вариант — жертва стояла на коленях, а убийца подошел к нему сзади.

После смертельного удара в голову древнему человеку еще и пробили сонную артерию. Это выяснили в 2009 году при изучении скелета «индивида Сунгирь 1». На первом грудном позвонке обнаружили царапину в 10 миллиметров. Такой удар мог нарушить мозговое кровообращение и привести к смерти. Эту травму изначально и считали основной причиной гибели жителя Сунгиря.

Из-за чего произошло убийство, точно неизвестно. Но рассматривают несколько версий.

«По-прежнему мы не можем однозначно сказать, наступила ли эта смерть вследствие социального конфликта или была частью ритуального жертвоприношения. Вероятно, дальнейшие обстоятельные исследования, в том числе археологического контекста сунгирских погребений, будут способствовать лучшему пониманию причин его гибели», - подчеркивают ученые.