Владимирцы смогут увидеть «Мстерские сказки» Льва Фомичева

Фото предоставлено ВСМЗ.

Поселок Мстера — один из знаменитой четверки центров лаковой росписи, известных далеко за пределами России. Работы мастеров славятся особой жизнерадостностью, яркостью и чистотой красок. Именно художники Мстеры лучше всех прочих изображают легкие бытовые сюжеты, передающие плавный и размеренный ход русской жизни.

Одним из гениев мстерской живописи был Лев Фомичев. В честь 90 лет со дня его рождения в «Палатах» открыли выставку его работ. Здесь можно увидеть не только расписанные им шкатулки и пластины, но и его картины. Живописью художник всегда занимался для себя, но, несмотря на это, каждая его работа - «живое», дышащее красками природы произведение.

Шкатулка Сказка о царе Салтане. Фото ВСМЗ.

- 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Очень символично, что мы официально открываем его именно этой выставкой, – сказал генеральный директор музея-заповедника Сергей Рыбаков. – Мстерская миниатюра – самостоятельная художественная школа с большим количеством индивидуальных мастеров. И каждая работа не похожа на остальные. Именно в отношении авторских находок, способа живописи Льва Фомичева можно назвать одним из самых выдающихся художников XX века.

Живопись Льва Фомичева. Фото: Виктория СУХОВА

Судьба мастера поистине удивительна. После четырех классов, с 12 лет, он все время проводил с художниками в артели «Пролетарское искусство». Приходилось развозить дрова старым мастерам, мыть полы, а потом уже в свободное время срисовывать орнаменты. Уже к 18 годам за плечами Льва Фомичева был солидный художественный опыт. Постепенно он стал стремиться к собственному стилю в миниатюре, изучал иконописное творчество, русский фольклор, историю.

Сергей Рыбаков с дочерью художника. Фото: Виктория СУХОВА

- Каждый период его творчества разный. Если посмотреть работы, написанные в 60-е годы, то они лиричные — там Снегурочка, Лель. В 70-е годы появляется уже другой колорит. Отец не стоял на месте, всегда развивался, много путешествовал, умел видеть красоту в обычных вещах, - вспоминает дочь художника Ольга Струнина-Фомичева.

Мастер приложил много сил для создания собственной, «фомичевской сказки» в мстерских лаках. Настоящими шедеврами признаны его шкатулки «Вольга и Микула», «Сказка о царе Салтане», «Добрыня Сват», «Иван Царевич и Серый волк». Их можно увидеть на выставке.

Краски художник делал из камней. Фото: Виктория СУХОВА

Есть в экспозиции и малоизвестные шкатулки, эскизы, например, эскиз настенной росписи интерьера кинотеатра «Русь». Можно увидеть и последнюю, незаконченную, работу художника — икону «Воинство небесное». Заслуживает внимания еще один экспонат выставки — рабочий стол Льва Фомичева с инструментами для лаковой живописи и для создания красок. Их художник растирал из камней. Говорил, что камень есть камень — он встает на века.

Шкатулки. Фото: Виктория СУХОВА

Увидеть лаковую миниатюру и живопись Льва Фомичева владимирцы смогут в течение двух месяцев. Выставка будет работать до 3 апреля. Цена билета — 100 — 150 рублей.