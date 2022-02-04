О некачественном дистанционном обучении владимирцы могут пожаловаться на горячую линию

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Из 365 школ региона на дистанционное обучение перешли 52, еще 177 школ работают в смешанном формате, переведя на онлайн-обучение отдельные классы. Что касается детских садов, то на карантин закрыты 12, отдельные группы не работают в 68 садиках. Два колледжа учатся дистанционно, в 28 учреждениях удаленный формат предусмотрен в отдельных группах. 37 школ решили уйти на досрочные каникулы.

В департаменте образования повторяют, что повсеместного дистанционного обучения вводить не планируют и напоминают, что все образовательные организации подключены к Системе электронного и дистанционного обучения, где они могут использовать сервис видеоконференции.

- Все условия для педагогов созданы, но все равно остаются те, кто не умеет этим пользоваться или не желает. Поэтому администрация учебных учреждений должна взять на контроль этот вопрос, чтобы дистанционное обучение было организовано, - подчеркнула и.о. директора департамента образования Светлана Болтунова.

Но не у всех семей есть компьютеры, ноутбуки. В таком случае в департаменте советуют обратиться за помощью в школу. Там наверняка найдется свободный планшет. В крайнем случае, ребенок может использовать для обучения телефон.

Родители видят в дистанционном обучении настоящую проблему, поскольку зачастую учитель просто присылает задания, а программу детям приходится осваивать самостоятельно или дожидаться объяснений взрослых.

В департаменте образования отмечают, если такое происходит, если качество дистанционного обучения оставляет желать лучшего, то можно обратиться на горячую линию по телефону: 32-55-34.