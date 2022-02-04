Во Владимире проезд в общественном транспорте по карте будет дешевле, чем за наличку

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Как известно, вопрос о повышении цен на билеты перевозчики и городские власти поднимали давно. Первые вовсе предлагали установить тарифы в размере 36 рублей за поездку, а вторые предлагали дифференцировать стоимость билетов: отдельно установить цену за наличный и безналичный расчет, а также ввести дневной и ночной тарифы.

Газомоторов не будет

Владимирцы к таким предложениям относились неоднозначно, однако вопрос о повышении оплаты все равно назрел. Как сообщила в ходе заседания представитель департамента цен и тарифов Елена Хромова, в ходе анализа ситуации специалисты ведомства установили, что во Владимире более популярна безналичная оплата — ей пользуется 60 процентов пассажиров. Остальные 40 процентов приходятся на тех, кто платит по старинке – наличными.

Кроме прочего, в стоимость проезда требовалось включить затраты на топливо, ремонт, амортизацию, хозяйственные нужды, а также на зарплату водителям и кондукторам и услуги за транзакции. Например, по стоимости топлива за основу взяли сумму в 54 рубля за литр дизельного топлива — такова будет его примерная цена в течение текущего года. А вот газ в расчетах практически не рассматривали.

- Газомоторные машины остались только у «Владимирпассажиртранса», из которых половина сломана. Пришедшие автобусы из другого региона работают на дизельном топливе, - сообщила Елена Хромова.

Специалисты отметили, что рентабельной будет стоимость проезда в 28 рублей за поездку на автобусе, и в итоге предложили установить следующий тариф: 28 рублей по наличному расчету, и 26 рублей — по безналичному. Решение было принято единогласно. Напомним, сейчас поездка в автобусе обходится в 24 рубля как по карте, так и за наличку.

На троллейбусе дешевле

С троллейбусами картина оказалась приблизительно одинаковой, однако специалистами было отмечено снижение пассажиропотока — всего за год «Владимирпассажиртранс» перевез электротранспортом 13 миллионов 725 тысяч человек — это ниже прошлогоднего показателя на 16 процентов.

Тем не менее, из расчетов следовало, что себестоимость поездки составляет 24,84 рубля, а оправданной платой за проезд на «рогатых» будет та же сумма, что и на автобусах — 28 рублей по наличному рассчету. А вот безнал в троллейбусах оказался даже дешевле себестоимости, так что его предложили установить на уровне 24 рублей за поездку.

Соответствующее решение было принято единогласно. Раньше проезд в троллейбусе был равен 23 рублям.

Таким образом, теперь во Владимире проезд на автобусах стоит 26 рублей по безналу и 28 рублей за наличные, на троллейбусах — 28 рублей за наличные и 24 рубля по безналу.

Что касается предложения горадминистрации по поводу введения ночного тарифа, то его введение признали преждевременным - никаких обоснований департамент цен и тарифов от города не получил, так что пока это новшество решено было отложить на неопределенное время.

Новые тарифы на транспорте начнут действовать во Владимире с 10 февраля. А пока народ в соцсетях уже активно обсуждает рост стоимости проезда. Больше всего возмущаются именно дифференциацией стоимости проезда в зависимости от способа оплаты.

- Уже бывали случаи, когда карта у меня не читалась, и мне тогда приходилось платить наличными, - негодует мать двоих детей из Юго-Западного района Тамара Моисеева. – И если раньше большой разницы не было, то теперь это сильно бьет по кошельку!