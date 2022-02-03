Владимирцы стали чаще жаловаться в прокуратуру на «махинации» в зарплате

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Прокуратура Владимирской области подвела итоги за 2021 год. Оказалось, что владимирцы в прошлом году активно жаловались – в ведомство поступило больше 42 тысяч заявлений, каждое седьмое из них признано обоснованным. Выявлено 5193 нарушение закона, направлено 804 заявления в суд, возбуждено 283 дела об административных правонарушениях.

Наибольшее количество жалоб (16735) связано с неисполнением федерального законодательства, 3747 жалоб касаются бездействия и решения дознавателя при регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении, 1370 жалоб касаются надзора за следствием и дознанием, 63 - законности при исполнении уголовных наказаний, 277 — законности и обоснованности судебных постановлений по уголовным делам.

Увеличилось количество жалоб (с 738 до 1107) по вопросам соблюдения трудовых прав, подавляющее большинство из них было связано с различного рода нарушениями в оплате труда. В 35,2 процентах случаев жалобы оказались обоснованными. В частности, в ноябре прошлого года в прокуратуру обратились работники клинико-диагностической лаборатории Суздальской районной больницы. В учреждении 8 работников исследуют анализы пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые лежат в госпиталях. Однако им с 25 июня 2021 года не начисляли положенные выплаты, а информацию о работе с больными даже не передали в Фонд социального страхования. Только после вмешательства прокурора работники получили 1 миллион 198 тысяч рублей.

Также стало больше жалоб (с 470 до 858) на соблюдение жилищных прав, из них удовлетворено каждое третье. В частности, люди недовольны несвоевременным расселением из аварийных домов, плохим состоянием жилых домов, а также бездействием муниципалитетов, которые не спешат улучшать жилищные условия людей вне очереди.

С 613 до 1980 увеличилось число жалоб в сфере ЖКХ, из них каждое шестое признано обоснованным. Это объясняется увеличением размера оплаты жилищно-коммунальных услуг, их некачественным предоставлением, ненадлежащим содержанием и обслуживанием жилого фонда, непрозрачностью расходования денежных средств.

Остается высоким число обращений по поводу соблюдения земельного законодательства. В прошлом году на это жаловались 801 раз, что на 31,5 процентов больше уровня прошлого года, удовлетворено каждое седьмое обращение.

В прошлом году с 296 до 412 выросло число обращений по соблюдению прав несовершеннолетних, из них удовлетворено каждое третье. Большинство из них связано с невыдачей лекарств, соблюдением социальных и жилищных прав, положенных выплат.