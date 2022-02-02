Во Владимирской области с газификацией хуже всего в Александровском и Киржачском районах

Фото АВО.

Несмотря на то, что живем мы в век высоких технологий, далеко не во всех деревнях и селах есть газ. На сегодняшний день, план по газификации выполнен на 82,9 процентов, а показатель, которого необходимо достигнуть Владимирской области — 88 процентов.

Стопроцентной газификации не бывает

- Сегодня мы приступаем к разработке топливо-энергетического баланса, который позволит просчитать перспективу подведения газа к той или иной деревне, потому что мы понимаем, что где-то это экономически нецелесообразно и там могут быть другие источники топлива, может в деревне вообще никто не живет. Стопроцентной газификации быть не может, потому что у нас есть дома, в которых люди не будут подключаться к газу, даже если он появится. И такие примеры у нас есть, - рассказала Елена Семенова, директор департамента ЖКХ.

Лучше всего с подведением голубого топлива обстоят дела в Суздальском и Ковровском районах, хуже — в Александровском, Петушинском и Киржачском. Есть проблема и с деревнями, расположенными на территории национального парка «Мещеры». Жители мечтают о газе, но провести трубопровод там нельзя. Значит нужно искать варианты решения этой проблемы.

За последние полгода в Центр управления регионом поступило 322 обращения на тему газификации, а с ноябрь по января был настоящий всплеск сообщений — 277.

- Мы проанализировали эти сообщения и поняли, что нужно разъяснить нашим жителям, что такое газификация и догазификация, как они проходят, ответить на самые популярные вопросы. И совместно с департаментом ЖКХ мы создали в телеграме чат-бот на эту тему, - рассказал руководитель Центра управления регионом Дмитрий Лавров.

Дмитрий Лавров и Елена Семенова. Фото: Виктория СУХОВА

Самый популярный вопрос жителей - когда же в деревню придет газ. Однако нужно понимать, что для этого нужно попасть в соответствующую программу «Газпрома», построить межпоселковый газопровод, проложить сеть от одного населенного пункта до другого, что занимает довольно много времени.

Что такое догазификация

Своеобразным камнем преткновения становится догазификация, когда жители хотят подключиться к газопроводу, построенному на средства собственника другого участка. По закону, он не имеет права препятствовать подключению, однако здравый смысл говорит нам о том, что он должен получить хоть какую-то компенсацию. Однако для этого на федеральном уровне необходимо проработать конкретный механизм, чего сейчас нет.

- Мы уже сталкивались с подобной ситуацией, когда жители села Гнездилово Суздальского района встали на защиту своих прав по подключению принадлежащего им газопровода. Но сегодня процедура, как это должно происходить, законодательно не отрегулирована. Мы направили обращение в Министерство энергетики, где надеемся получить ответ, - рассказала Елена Семенова.

Но нужно понимать, что даже если собственник участка бесплатно подключиться к газопроводу, он должен взять на себя расходы по установлению трубы на своем участке, котла, газовой плиты и прибора учета. Это обойдется ему в сумму около 70 тысяч рублей.

Созданный чат-бот по газификации отвечает на эти и другие вопросы. В топе самых распространенных также: цена на подключение до границы земельного участка, получение субсидии, какие документы нужны и подобные.

- Если ответ будет достаточно большой, то человек будет перенаправлен на сайт с нормативно-правововой документацией. Сам чат-бот удобен тем, что все создано в одном месте и не нужно искать информацию на разных сайтах. Единственное, сейчас чат-бот мы создали в телеграме, но в ближайшее время он появится также в инстаграме и в Вконтакте, там, где больше посещаемость, - резюмировал Дмитрий Лавров.

КОНКРЕТНО

Чат-бот можно найти в телеграме под названием - @Dogazifikaciya_bot