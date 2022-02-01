Владимирцы отдают за ПЦР до 2500 тысяч рублей

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Владимирское отделение Общероссийского Народного фронта провело мониторинг доступности ПЦР-тестирования для населения. Во Владимирской области он показал, что обойдется такое исследование минимум в тысячу рублей, но в районных центрах цена в разы выше – до 2,5 тысяч рублей.

Треть опрошенных делала ПЦР-тест единожды, 37 процентов заявили, что вынуждены были прибегнуть к ПЦР исследованию дважды, 18 процентов делали тесты три раза, остальные утверждают, что сдавали мазок четыре и больше раз.

Опрос, проведенный общественниками в регионе, показал, что больше 58 процентов жителей области сделали ПЦР-тест бесплатно. Среди тех, кто сдавал анализы в частных клиниках, около 17 процентов заявили о том, что заплатили от полутора до двух тысяч рублей, 10 процентов опрошенных пожаловались на высокую стоимость (свыше 2,5 тысяч рублей).

- Мне пришлось сдавать мазок три раза. Сначала его взяли бесплатно в поликлинике, где мне пришлось провести с высокой температурой несколько часов в «красной зоне». Но результат был отрицательный. Вслед за мной заболел муж, у которого мазок оказался положительный. Тем временем, у меня кроме температуры, лающего кашля и насморка прибавилось искаженное обоняние. Какие-то запахи я чувствую, а резко выраженные, например, сырого лука, нет. То же самое со вкусами. Я решила сдать мазок еще раз, уже платно, но снова отрицательный. Я не могла в это поверить, поскольку признаки налицо, плюс заболевший муж. Поэтому пришлось сдать в третий раз и, наконец, получила положительный тест. Но ведь у некоторых нет такой финансовой возможности, вот и получается, что они ходят и заражают всех на своем пути, - говорит жительница областного центра Екатерина.

- Мы прекрасно понимаем, что рынок работает по закону – спрос рождает предложение. Ежедневные данные говорят о том, что количество заболевших продолжает расти, а, соответственно, все большему количеству людей нужно будет проводить ПЦР-исследования. И нам необходимо проконтролировать момент, чтобы в это непростое время цены на ПЦР были снижены. Важна социальная ответственность бизнеса. При необходимости будем обращаться в ФАС, - подчеркнул член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Вячеслав Картухин.

Напомним, что по данным прошлой недели, число обращений к врачам выросло с двух до шести тысяч человек. Каждый второй мазок на ковид — положительный. В связи с взрывным ростом заболеваемости в облздраве решили перевести поликлиники, в первую очередь, на оказание экстренной и неотложной помощи. На сайте департамента здравоохранения уже появился список «красных зон», режима работы и список предоставляемых услуг. В их числе: экспресс-тестирование, ПЦР по медицинским и эпидемическим показаниям, осмотр врача и выдача бесплатных лекарств для лечения на дому.