Во Владимирской области замедлился рост цен

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Владимирцы не раз жаловались на взлетевшие цены и не успевающие за ними зарплаты. Действительно, инфляция во Владимирской области (9 с лишним процентов) выше, чем в Центральном федеральном округе и России (8,32% и 8,39% соответственно). Такая же высокая инфляция наблюдается, например, в Московской и Ярославской областях. А в Калуге, Туле или Костроме темпы инфляции ниже.

Но есть и хорошая новость: в декабре прошлого года, как сообщает филиал Центробанка России во Владимире, в регионе годовая инфляция замедлилась до 9,16%. В ноябре она была еще 9,41%. Как отмечают аналитики банка, области помогло расширение конкуренции внутри региона как в сфере производства продуктов, так и других товаров.

Спасли импортные помидоры

Больше всего за год подросли цены на всевозможные продукты, особенно на овощи и фрукты. Но годовой темп прироста цен на продовольственные товары во Владимирской области уменьшился до 11,79% в декабре с 12,49% в ноябре.

Новые тепличные комбинаты в области позволили выращивать больше помидоров и огурцов, поэтому в декабре они стали дешевле, даже если вы этого не заметили. Кроме того, в область стали больше привозить импортных помидоров, это тоже сдержало рост цен.

Трудно поверить, но мясо и птица тоже в декабре стали дешевле, потому что в стране стали больше производить свинины и курицы, а в области крупный региональный производитель куриного мяса ввел в эксплуатацию новые промышленные корпуса в октябре-ноябре, что увеличило объем поставок в декабре.

Связь - дороже, мебель – дешевле

За год все непродовольственные товары и услуги, конечно, подорожали. Но опять же годовой темп прироста цен на них во Владимирской области снизился до 8,99% в декабре с 9,21% в ноябре. При этом в целом по России он увеличился, а в Центральном федеральном округе почти не изменился.

Замедлить рост цен в регионе помогла конкуренция. В ноябре прошлого года, после восстановления логистических цепочек, вырос объем производства мебели, ее стали больше продавать в декабре и это повлияло на цены. Второй фактор – усиление конкуренции: увеличилось число региональных предприятий по производству мебели относительно декабря 2020 года.

Не так быстро стали расти и цены на лекарства благодаря увеличению конкуренции и появлению в продаже более дешевых препаратов. Их принесли в регион новые федеральные аптечные сети с более низкими логистическими затратами.

А вот цены на услуги в регионе только продолжили расти. Годовой темп прироста цен на них во Владимирской области увеличился до 4,92% в декабре с 4,62% в ноябре из-за повышения спроса и роста затрат компаний. А в целом по России и Центральном федеральном округе он снизился.

Так увеличение издержек сотовых операторов на развитие сетей и обновление оборудования привело к удорожанию в годовом выражении цен на услуги связи.

Также в области, по сравнению с декабрем пандемийного 2020 года, стало больше гастролей театров столицы. Многие хотели попасть на спектакли, а в результате цены, снизившиеся в конце осени, выросли вновь.

Но хотя в декабре многие товары из потребительской корзины подешевели, в среднем в IV квартале прошлого года темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года. И снизится темп инфляции до 4% по прогнозам Банка России в лучшем случае к концу 2022 года.