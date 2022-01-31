Депутаты ЗС собираются через Госдуму решить проблему отключений электричества во Владимирской области

Фото с сайта АВО.

За последние два месяца мы уже привыкли к тому, что ежедневно появляются новости об аварийных отключениях электричества то в одном, то в другом, а то и сразу в нескольких районах Владимирской области. Дошло до того, что в «белом доме» стали ежедневно рассылать сводки о том, сколько просек с линиями электропередач было расчищено за сутки. Прямо как с коронавирусом.

Десяти метров недостаточно

Темой занялись и в Заксобрании. Она стала главной на последнем заседании комитета по вопросам ЖКХ. Причем на него пришли даже депутаты, которые в профильном комитете не состоят.

Народные избранники выслушали объяснения от руководства компаний, отвечающих за электроснабжение региона – «Россети Центр» и их владимирского филиала «Владимирэнерго».

Если вкратце, то виной всему снег. Его выпало так много, что деревья не выдерживают, ломаются, падают на ЛЭП и обрывают их. С этим ничего не могут поделать девять десятков бригад областных энергетиков и еще 12, пришедших на помощь из соседних регионов.

Александр Старовойтов. Фото с сайта ЗС.

- Наша бригада порой спиливала дерево, поднимала его с проводов, уходила, а через несколько минут поступала информация из оперативного штаба о том, что необходимо снова вернуться на ту же точку, потому что упало очередное дерево в пяти метрах от того, что было недавно спилено, – поделился советник гендиректора ПАО «Россети Центр» Александр Старовойтов.

От аварийных отключений электроэнергии особенно страдают районы, где растет много хвойных деревьев - Гусь-Хрустальный, Вязниковский, Судогодский и, особенно, Селивановский. Потенциально опасные деревья энергетики, конечно, удаляют, но закон разрешает делать это лишь внутри десятиметровой зоны отчуждения вдоль всей линии. Все, что растет за ее пределами, трогать нельзя.

- Мы не можем сделать где-то 15 метров, где-то 20, где-то 30. Будут выпадать деревья высотой под 20-30 метров, и, какие бы мы мероприятия не проделывали мы на наших разрешенных десяти метрах, спрогнозировать падение вот этих деревьев - которые падают на сети и рвут их - просто невозможно, – пояснил Александр Старовойтов.

Расширить зону отчуждения на уровне области нельзя. Поэтому в ходе обсуждения прозвучала мысль о необходимости подключить к решению проблемы более высокие инстанции. Энергетики согласились с формулировкой председателя комитета по ЖКХ Андрея Фатеева, который предположил, что расширение охранной зоны снимет до 80% проблем, связанных с жалобами жителей на энергоснабжение. Со всем остальным «Владимирэнерго» вполне справляется.

Людей будут оповещать через чат

Впрочем, остались еще 20 процентов. Они касаются неэффективного оповещения населения о плановых отключениях, а также скачков напряжения, на которые нередко жалуются люди. В отдельных населенных пунктах напряжение скачет от 150 до 270 вольт – это приводит к поломкам бытовых электроприборов и, что самое страшное, к пожарам.

Иван Янин. Фото с сайта ЗС.

Заместитель генерального директора, директор филиала «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» Иван Янин объяснил, что по части оповещения населения и эффективного взаимодействия с главами районов и муниципальных образований энергетики решили воспользоваться самым востребованным сейчас способом коммуникации – через создание общего чата в одном из мессенджеров. В него включат и сельских старост, чтобы те могли своевременно сообщать жителям, например, о плановых отключениях.

Что же касается скачков напряжения, то тут дело в параметрах энергопоставки, обозначенных в каждом конкретном договоре с потребителями. Директор филиала «Владимирэнерго» объяснил, что жители обзаводятся дополнительными электроприборами, потребление энергии возрастает, но ее поставка ведется в прежнем объеме, указанном в договоре.

В итоге, депутаты комитета по итогам обсуждения вопроса решили проработать заявку в Госдуму для изменения охранных зон во Владимирской области.

Андрей Фатеев. Фото с сайта ЗС.

- Сейчас комитетом будет прорабатываться вопрос в плане инициативы выхода в Государственную Думу для того, чтобы либо определить конкретные участки, на которых будет другая ширина охранной зоны, либо полностью поменять параметры охранной зоны именно для того, чтобы деревья не доставали до линии электропередач, - объяснил председатель комитета по вопросам ЖКХ Заксобрания Андрей Фатеев. - Что касается взаимодействия населения и филиала «Владимирэнерго» в части информации об отключениях, о проводимых работах , о тех аварийных ситуациях, которые происходят, «Владимирэнерго» создали группу в Whatsapp, куда будут входить диспетчеры, главы муниципальных районов, главы сельских поселений для того, чтобы в оперативном порядке получать всю информацию, которая будет поступать с мест.