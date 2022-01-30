Заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области собирает коллекцию пожарных машин

Павел Литов хранит свою коллекцию у себя в кабинете. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Полковника Павла Литова владимирцы часто могут видеть во время крупных пожаров, где он, облачившись в полную экипировку, лично принимает участие в ликвидации ЧП. Не удивительно, так как именно Литов возглавляет государственную противопожарную службу региона. А в свободное время глава владимирских пожарных собирает пожарную технику, только в уменьшенном виде.

Красно-белые «ЗИЛы», «ГАЗы», «Волги», «Нивы», «Мерседесы» и множество других моделей пожарных и некоторых других видов машин МЧС можно увидеть в рабочем кабинете Павла Литова. Сам он признается, что коллекционированием занялся сравнительно недавно — шесть лет назад.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Как таковой цели начать коллекционировать модели у меня не было, - рассказывает полковник Литов. - Я этим никогда не занимался, хотя когда-то, в детстве, родители водили меня к знакомым, у которых имелась коллекция маленьких машинок. Но тут просто кто-то подарил одну модель, потом вторую. Они начали копиться, и я решил пройтись по магазинам — когда искал ребенку игрушки, видел много интересных, красивых машин, поэтому взял за цель с каждой зарплаты покупать по одной. Теперь их количество выросло до масштабов коллекции.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Подавляющее большинство экземпляров Павел Литов покупал именно сам. Первой из всех моделей оказался советский грузовик «ЗИЛ-131». Однако, по словам самого коллекционера, сложнее всего вышло достать аэродромный «МАЗ».

- Эту модель я увидел единственный раз в Москве, сразу же купил, и с тех пор никогда больше нигде не встречал, - признался Павел Александрович.

Но самой любимой моделью коллекционера все-таки стала автолестница на базе «ЗИЛа» - такие машины владимирцы до сих пор могут часто встретить спешащими на пожар в том или ином уголке региона.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Почему именно автолестница? Просто мне нравятся подъемные механизмы, работа на высоте, - объясняет Павел Литов. - Эту модель я также приобрел сам.

А среди подарочных экземпляров выделяются немецкие брандемейстерские машины. Оказывается, эти экземпляры были подарены коллегами из Германии.

- Действительно, техника в моей коллекции имеется не только российская, но и зарубежная. В свое время мы сотрудничали с немцами, и они подарили мне пожарную машинку. Вообще же я намерен собрать максимально большую коллекцию, в которую вошла бы вся техника МЧС, но теперь находить новые экземпляры становится все сложнее, - признался полковник Литов.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Так что в настоящее время в кабинете заместителя начальника регионального главка МЧС собраны 80 моделей. И хотя пока любой желающий не может посмотреть эту коллекцию своими глазами, Павел Литов обещает, что такая возможность у владимирцев и гостей региона появится.

- Уже сейчас я отдал небольшую часть коллекции в наш ведомственный музей на улице Соколова-Соколенка. Но есть концепция развития этого музея, и как только там появится дополнительное место, передам модели туда. В любом случае — как только пойду на пенсию, коллекцию я полностью сдам в музей, никуда не заберу, и она навсегда останется в МЧС, - заключил Павел Литов.