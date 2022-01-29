Книжная ночь Гарри Поттера и ДДТ: что ждет владимирцев в феврале

Юрий Шевчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несмотря на очередную волну коронавируса, во Владимирской области продолжают работать учреждения культуры. Максимальная заполняемость залов — 50 процентов без предъявления сертификата о вакцинации.

Мир музыки

Начнется февраль с концерта в Центре классической музыки. Там выступит студенческий духовой оркестр Академии джаза из Москвы. В программу концерта войдут шедевры классической музыки: Глинка, Римский-Корсаков, Верди, Сен-Санс, Дворжак. Солисты: Вазген Юсупов (кларнет), Елизавета Селезнева (гобой), Тимофей Вахрушев, Андрей Подкопаев, Дайчи Исии, Сергей Степанов. Дирижер - Марат Акберов. Начало в 18.30. Цена билета: 350-450 рублей. Доступно по программе «Пушкинская карта».

4 февраля в Арт-дворце выступит «ДДТ». Российскому коллективу исполняется 40 лет. Это стало прекрасным поводом для юбилейного тура. В концертной программе: новые и давно не звучавшие старые песни, которые знает и любит вся страна. Начало в 19.00. Цена билета — 3600-6100 рублей.

6 февраля в ресторане-пивоварне «Макс Брой» выступит Юта. Это очень разносторонняя артистка, сочетающая в себе несочетаемое: поп, рок, шансон, фольклор, романсы. Ее музыка звучит более чем в сорока фильмах, сериалах («Солдаты») и спектаклях. Начало в 18.00. Цена билета — 1500 — 2500 рублей.

11 февраля на сцене областной филармонии пройдет концерт ансамбля «Русь», посвященный 60-летию Заслуженного артиста России Александра Ледовского. Его талант как балетмейстера-постановщика проявился в умении передать яркие стороны народной жизни, отразив различные ее элементы в русском народном танце. Именно ему принадлежит создание лучших хореографических номеров ансамбля: «Заплетися, плетень», «Ванюшка мой», «Горница», «Порушка-Пораня», «Ланце» и многих других. Начало в 18.00. Цена билета — 400-600 рублей. Доступно по программе «Пушкинская карта».

11 февраля в Областном дворце культуры и искусства с юбилейным концертом «Обратный отсчет» выступит Александр Розенбаум. Артист, главным критерием которого является максимальная самоотдача, неподдельная честность и доверительное общение с публикой. Начало в 19.00. Цена билета — 2900 — 6100 рублей.

13 февраля на сцене Арт-дворца выступит первый в мире танцующий симфонический оркестр «Concord Orchestra», который представит новое интерактивное шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Восстание машин». Зрители услышат самые лучшие композиции Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions, Nightwish, Muse, Marilyn Manson, Imagine Dragons, AC/DC, Rammstein. Начало в 19.00. Цена билета — 1900-3500 рублей.

13 февраля в Областном дворце культуры выступит Александр Серов. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Начало в 19.00. Цена билета — 1400 — 2600 рублей.

17 февраля в Арт-дворце - премьера сценической версии рок-оперы «Легенда о Берене и Лютиень: Лэ о Лэйтиан» по мотивам Толкина «Сильмариллион». Это невероятная история о любви, подвигах, вражде и власти, где переплелись судьбы прекрасных эльфов, отважных людей и кровожадных орков. Начало в 19.00. Цена билета — 1000 — 3300 рублей.

18 февраля в Центре классической музыки состоится концерт Владимирского камерного хора под управлением Дмитрия Федорова. Программа собрана из произведений композиторов эпохи позднего немецкого романтизма - Шумана, Брамса, Мендельсона. Начало в 18.30. Цена билета — 350 — 450 рублей.

25 февраля на сцене Областного дворца культуры выступит Александр Малинин. Артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными. Начало в 19.00. Цена билета — 1400 — 3300 рублей.

Лариса Рубальская. Фото: Евгения ГУСЕВА

26 февраля на сцене областной филармонии выступит известная поэтесса Лариса Рубальская. Огромное количество ее стихов стали не менее замечательными песнями, которые знает и любит вся страна. В программе прозвучат стихи известные и совсем новые. Лариса Рубальская ответит на вопросы зрителей и, конечно, споет! Начало — в 18.00. Цена билета — 1050 -2650 рублей. Доступно по программе «Пушкинская карта».

Детям

3 февраля в библиотеке для детей и молодежи (ул. Мира, 51) пройдет «Книжная ночь Гарри Поттера». Путешествие начнется с платформы девять и три четверти. В течение дня участников ожидают: волшебная книжная выставка, сказочная фотозона, письма из Хогвартса (каждый может написать письмо своим близким и друзьям), предсказания по книге «Гарри Поттер и философский камень», а также интеллектуальные игры и квесты. Для участия необходима предварительная запись! Начало в 11.00.

Кадр из фильма.

6 февраля на сцене Арт-дворца покажут интерактивное игровое шоу ростовых кукол по мотивам мультфильма «Барбоскины цирк». Помимо любимых героев — красотки Розы, храбреца Дружка и умницы Гены — на сцену выйдут и новые персонажи — коты Пушок и Дымок. Новое приключение семьи Барбоскиных рассказывает о цирковом искусстве, семейных ценностях и преодолении неудач. Цирковые номера, огромные пневмороботы, спецэффекты, лазерная анимация и иллюзионные трюки — шоу увлечет и маленьких зрителей, и их родителей. Начало в 12.00. Цена билета — 700 -1600 рублей.

Кадр из фильма.

12 февраля в областной филармонии выступит музыкальный театр «Петербургская оперетта» со спектаклем «Золушка». Герои постановки словно бы сойдут со страниц старой доброй книжки - бедная Золушка и вредная мачеха, Фея-фантазерка и сестры-злюки, романтичный принц и наивный король. Все они живут так, чтобы зрители смеялись и плакали, пели и плясали, и чтобы непременно в финале торжествовали любовь, верность и доброта. Начало в 12.00. Цена билета — 450 — 1000 рублей.

12 февраля в областной филармонии покажут спектакль «Труффальдино из Бергамо». История веселого плута и пройдохи, который служит одновременно двум господам. Прекрасные и знакомые с детства мелодии Колкера перенесут на время в Венецию. Начало в 18.00. Цена билета — 750 — 1550 рублей.

25 февраля на сцене Арт-дворца — мюзикл «Холодное сердце». Ведущие актеры театров Москвы представят яркий мюзикл, в котором зрители услышат только живой звук. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров. Начало в 18.00. Цена билета — 650-1250 рублей.

Хлеба и зрелищ

Со 2 по 6 февраля в Центре современной культуры «Флигель» и офисе Розановского центра пройдут Дни авангарда и современного искусства во Владимире. Их тема обозначена как «Искусство между там и тут» и связана с местом обитания художника. В программе — лекции, беседы, дискуссии, видео-показы и ежедневно меняющиеся выставки не только в основных выставочных залах, но и в проходных пространствах Флигеля, а также мастер-класс для детей, акции в баре «Лузер», внедренные объекты в ресторанном комплексе. Вход свободный.

5 февраля в Арт-дворце московский театр «Огни Москвы» покажет спектакль «Скандал заказывали?». Как известно, скандал не возникает на пустом месте. Чаще всего, это множество событий, переплетенных в один узел. Так и в этом спектакле: десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут вживую перед зрителями. В главных ролях: Георгий Дронов, Яна Кузнецова, Александр Горшков, Сергей Балашов, Владимир Бегма. Начало в 19.00. Цена билета — 1100 — 1800 рублей.

Тодес. Фото предоставлено филармонией.

9 февраля на сцене областной филармонии выступит шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» с танцевальным спектаклем «Продолжение 2022». Юмористические зарисовки сменяют номера полные страсти, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. Фантастические костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют высокопрофессиональную хореографию. Начало в 18.30. Цена билета — 1800 — 2800 рублей. Доступно по программе «Пушкинская карта».

10 февраля в Областном дворце культуры и искусства покажут спектакль «Искуситель». За основу спектакля был взят сюжет пьесы Валерия Шашина «Поджигатель». Это яркая, авантюрная комедия положений о человеческом соблазне перед внезапно возникшими возможностями, легко дающими выгоду в жизни, и ставящими в итоге в тупик, где интрига и события стремительно и ежеминутно переворачиваются с ног на голову. В главных ролях Мария Аронова, Александр Феклистов, Даниил Спиваковский. Начало в 19.00. Цена билета — 1500 — 3200 рублей.

14 февраля на сцене Областного дворца культуры покажут балет по мотивам романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Новую редакцию спектакля о благородном рыцаре из Ламанчи для театра «Русский балет» поставил народный артист СССР Вячеслав Гордеев. Он мастерски воплотил комедийно-драматические перипетии сюжета в блестящие хореографические решения, сделав спектакль понятнее и динамичнее. И даже добавил двух новых персонажей: Дон Кихота в молодости и его племянницу - монашку Хуаниту, сочинил для них оригинальные вариации и танцевальные номера. Начало в 19.00. Цена билета — 1400 — 2400 рублей.

19 февраля в областной филармонии покажут балет «Лебединое озеро». В основу сюжета положен один из многочисленных вариантов народного сказания о девушке, превращённой злой силой в птицу. Начало в 18.00. Цена билета — 850 — 2050 рублей.