Социальные учреждения Владимирской области переходят на закрытый режим работы

Фото департамента соцзащиты населения.

Из-за новой волны коронавируса стационарные учреждения социального обслуживания во Владимирской области переходят на закрытый круглосуточный режим работы. На сегодняшний день в регионе 28 учреждений для проживания инвалидов, престарелых и детей, в которых услуги получают 3669 человек.

- Уже 10 учреждений переведены на закрытый режим вместе с сотрудниками. Перед этим каждый работник прошел тестирование на коронавирус, подготовлен запас средств защиты и подготовлено место для отдыха сотрудников. До 1 февраля в закрытый режим перейдут остальные учреждения, - рассказала Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения.

Все запланированные мероприятия по реабилитации состоятся, а вот родственники навещать близких временно не смогут. Что касается работников, то они будут работать 14-дневными сменами, за это они получат дополнительные выплаты из фонда социального страхования. Все как в первую волну.

В 13 детских учреждениях, где проживают 177 человек, обстановка неплохая, поэтому их переводить в закрытый режим пока не планируют.

Любовь Кукушкина также напомнила, что департамент обслуживает более семи тысяч пожилых людей на дому. И число их из-за пандемии не уменьшится. Сейчас заболевших среди них нет, но если кому-то потребуется медицинская помощь, то пенсионера готовы привезти непосредственно в больницу.

КОНКРЕТНО

Пожилых людей продолжают бесплатно возить на вакцинацию. Оставить заявку можно по номеру: 36-28-33 (по Владимиру) или 8-800-450-01-21. Заявки принимаются круглосуточно.