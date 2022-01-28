Во Владимирской области Covid-19 повлиял на собираемость налогов, но в целом в бюджет поступило больше денег

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Январское заседание Заксобрания Владимирской области точно было одним из самых коротких за последнее время. В повестке дня было всего пять вопросов. При этом два из них были техническими, а один стал докладом главы областного УФНС об итогах 2021 года.

Руководитель УФНС по Владимирской области Марат Фахретдинов в итоге рассказал, что в целом уровень налоговых поступлений вырос. Произошло это, в основном, благодаря флагманам региональной экономики. Причем главным «поставщиком» налогов оказалась фармацевтика. Очевидно, что в условиях пандемии компания «Генериум», расположенная в Петушинском районе, увеличила объемы производимой продукции. В итоге, среди районов 33 региона Петушинский район оказался наравне с городом Владимиром, что не так-то просто, учитывая, что все ведущие предприятия и компании в основном концентрируются как раз в областном центре. А вот меньше всего налоговых поступлений пришло из Селивановского и Муромского районов.

При этом коронавирус все-таки повлиял на экономику 33 региона. К примеру, меньше налогов стали платить иностранцы. И не потому, что ушли в тень, а просто их из-за ковида стало меньше во Владимирской области. Соответственно, и налогов от них также меньше.

Вообще, по официальным данным, около 17 тысяч предпринимателей были признаны пострадавшими от коронавирусной инфекции. Им снизили налоговые ставки, что также повлияло на уровень собранных налогов. Наконец, 1609 предприятий в 2021 году были признаны банкротами.

У депутатов ЗС к Марату Фахретдинову вопросов было немного, и все в основном были уточняющими. Однако в конце обсуждения председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС Михаил Максюков отметил, что в условиях, когда каждый рубль на счету, он хотел бы отметить один момент.

- По итогам прошлого года УФНС выявила около 63 тысяч объектов недвижимости, не поставленных на учет и с которых не идут налоговые поступления. И после этого местные власти сумели внести в реестр лишь около 2,5 тысячи объектов из выше названных. А ведь это все наполнение местных бюджетов. Хотелось бы, чтобы в этом направлении муниципалитеты усилили свою работу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Областные власти будут помогать муниципалитетам с назначением главных финансистов. В рамках январского заседания ЗС депутаты приняли в первом чтении законопроект, по которому муниципалитетам станет сложнее назначать главных финансистов городских и районных администраций. Дело в том, что в новом законопроекте уточнен список требований и критериев к финансистам и экономистам, что не даст возможности назначать на эти должности кого угодно.

Кроме того, при департаменте финансов появится согласительная комиссия, в которую по идее войдут лучшие экономисты региона. И она будет заниматься собеседованием и проверками кандидатов на соответствие занимаемой должности.

Впрочем, в закон внесли поправки, а также у прокуратуры есть ряд замечаний к закону. Поэтому второе чтение отложили, как минимум, до февраля.